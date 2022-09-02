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«Урал» объявил о переходе Урунова

вчера, 17:43

Узбекский полузащитник Остон Урунов подписал контракт с «Уралом».

21‑летний футболист присоединится к новой команде 3 сентября.

Ранее Урунов расторг соглашение со «Спартаком» и стал свободным агентом. За красно-белых отыграл 9 матчей, забил 1 гол.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:31
Парень молодой ничего не скажешь. Своё время Челси растался Салахом как изгой и продал Роме а сегодня Салах главный игрок Ливерпуля
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:45
Уринотерапия
Бoрат
Бoрат
вчера в 21:17
Странно..
Переход - это когда игрок из одной команды переходит в другую. Покупка или аренда
А когда игрок свободным агентом приходит в клуб наверно более подходящее выражение было бы:
Урал подписал Урунова, или заключил контракт с Уруновым
David Young
David Young ответ 112910415 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:45
Дубль комментария, удалите, пожалуйста.
112910415
112910415
вчера в 20:38
Спасатель?
Спаситель?
dok66
dok66
вчера в 19:43
Ой , не знам , не знам ! Время покажет .
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 18:55
Неплохая команда.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:54
Ну все , теперь Урал чемпион !
valt134
valt134
вчера в 18:46
В Зените занервничали… Теперь-то мы знаем, кто является тайным фаворитом РПЛ…
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:11
Ну, по буквам Урунов больше всего подходит Уралу.
УР(унов)=УР(ал). Судьба, однако.
Теперь должен заиграть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:00
Это усиление для Урала в его положение в турнирной таблице.
4k3x4yczusy9
4k3x4yczusy9
вчера в 17:58
Теперь дела пойдут
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:45
Неплохая команда для ФНЛ собирается.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:45
Поздравляю Урал с этим событием!
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