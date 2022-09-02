«Урал» объявил о переходе Урунова

Узбекский полузащитник Остон Урунов подписал контракт с «Уралом».
21‑летний футболист присоединится к новой команде 3 сентября.
Ранее Урунов расторг соглашение со «Спартаком» и стал свободным агентом. За красно-белых отыграл 9 матчей, забил 1 гол.
Узбекский полузащитник Остон Урунов подписал контракт с «Уралом».
21‑летний футболист присоединится к новой команде 3 сентября.
Ранее Урунов расторг соглашение со «Спартаком» и стал свободным агентом. За красно-белых отыграл 9 матчей, забил 1 гол.
УР(унов)=УР(ал). Судьба, однако.
Теперь должен заиграть.
УР(унов)=УР(ал). Судьба, однако.
Теперь должен заиграть.