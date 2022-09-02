В «Рубине» анонсировали переход Дзагоева

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время присоединится к «Рубину». На данный момент футболист находится без клуба, контракт с «армейцами» он не продлевал. За московский клуб Дзагоев выступал с 2008 по 2022 год, в том числе, и под руководством нынешнего главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого с 2009 по 2016 год.
Смотреть на твою игру в паре с Вагнером Лавом было любо дорого.
Как быстро время пролетело. Теперь уже ветеран и свободным агентом в ФНЛ Грустно, но это жизнь.
Один из самых талантливых игроков России всех времён даже на половину не реализовал свой потенциал.
Но всё равно красавчик Алан.
Ты навсегда в сердце болельщиков ЦСКА и сборной России.
Смотреть на твою игру в паре с Вагнером Лавом было любо дорого.
Как быстро время пролетело. Теперь уже ветеран и свободным агентом в ФНЛ Грустно, но это жизнь.
Один из самых талантливых игроков России всех времён даже на половину не реализовал свой потенциал.
Но всё равно красавчик Алан.
Ты навсегда в сердце болельщиков ЦСКА и сборной России.
Очень хочется надеяться, что травмы сильно мучить не будут. Но в любом случае для раздевалки это огромное приобретение. Многие недооценивают роль Шатова в том успешном сезоне Рубина - Олег много лечился, но без него не было бы этого четвертого места, незаменимый был лидер в раздевалке. Сейчас Дзагоев приходит в том числе и для этой роли, но конечно будет ждать его на поле и будем надеяться, что он принесет огромную пользу непосредственно как боевая единица в составе.
Очень хочется надеяться, что травмы сильно мучить не будут. Но в любом случае для раздевалки это огромное приобретение. Многие недооценивают роль Шатова в том успешном сезоне Рубина - Олег много лечился, но без него не было бы этого четвертого места, незаменимый был лидер в раздевалке. Сейчас Дзагоев приходит в том числе и для этой роли, но конечно будет ждать его на поле и будем надеяться, что он принесет огромную пользу непосредственно как боевая единица в составе.