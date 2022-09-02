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В «Рубине» анонсировали переход Дзагоева

вчера, 16:10

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время присоединится к «Рубину». На данный момент футболист находится без клуба, контракт с «армейцами» он не продлевал. За московский клуб Дзагоев выступал с 2008 по 2022 год, в том числе, и под руководством нынешнего главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого с 2009 по 2016 год.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ vinjard (раскрыть)
сегодня в 01:33
все правильно там написано, а Гарет Бейл - это такой же Дзагоев в плане травм, только режимы восстановления у них разные, Гарет набирает форму на поле для гольфа
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:44
Можно и с ФНЛ в сборную России попасть, и разрывать потом Белорусов и Казахов.
vinjard
vinjard ответ Верг (раскрыть)
вчера в 22:37
Кристиан Бэйла? Может Гарет Бэйл?)
112910415
112910415
вчера в 20:18
Эффективным игроком уже не будет..
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:03
Бог помощь
fjq54jf5e9hp
fjq54jf5e9hp
вчера в 18:55
Удачи Дзагоеву
Ironigor
Ironigor ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:40
Уже никогда не перейдёт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:38
Не лучшее решение для Алана . Ну в любом случае пожелаю ему только Удачи.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:34
Да там его сломают сразу.....
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:31
Хрустальная ваза ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:30
Главное без травм
dok66
dok66
вчера в 17:28
Алан точно поможет Рубину . Был конечно хрустальным . Но очень хочется , чтобы все получилось .
Верг
Верг
вчера в 17:19
А все проблемы пошли из за систематических нарушений режима, особенно в предсезонках. Здоровье Алана решило, что оно не как у Кристиана Бэйла, и набирать и сбрасывать всю жизнь не получится, кости и связки подумали примерно также.Удачи в рубине, 2012 был годом дзаги
ДСА
ДСА
вчера в 17:17
Похоже зарплату будет получать в черную, там же ограничение по ее размеру
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:08
А как же Алания? В 40 лет придёшь?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:58
Лишь бы дисквалификаций не нахватал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:52
Каши не испортит здоровье бы не подвело и лёгкой "жизни" в Рубине не будет. Подниматься рангом ниже верх, как для него, так и для Рубина, будет испытанием. Пожелаю дойти до конца
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:50
Переходит каким то тренером?
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:26
Удачи Дзагоеву в Рубине
makkie
makkie
вчера в 16:26
Заканчивать Дзагоеву с футболом пора.
Со здоровьем не шутят.
shlomo
shlomo
вчера в 16:24
Интересно, успеет ли хотя бы один матч сыграть до очередной травмы ( Первая лига очень жестко играет) и учитывая какой он стал хрустальный в ФНЛ он долго не проиграет, да и поля в ФНЛ оставляют желать лучшего, так что тревожно за Алана.

Очень хочется надеяться, что травмы сильно мучить не будут. Но в любом случае для раздевалки это огромное приобретение. Многие недооценивают роль Шатова в том успешном сезоне Рубина - Олег много лечился, но без него не было бы этого четвертого места, незаменимый был лидер в раздевалке. Сейчас Дзагоев приходит в том числе и для этой роли, но конечно будет ждать его на поле и будем надеяться, что он принесет огромную пользу непосредственно как боевая единица в составе.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:21
Ну теперь лазарет Рубина не будет пустовать никогда!
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:17, ред.
Эх Дзага, помню , как ты только начинал
Смотреть на твою игру в паре с Вагнером Лавом было любо дорого.

Как быстро время пролетело. Теперь уже ветеран и свободным агентом в ФНЛ Грустно, но это жизнь.

Один из самых талантливых игроков России всех времён даже на половину не реализовал свой потенциал.

Но всё равно красавчик Алан.

Ты навсегда в сердце болельщиков ЦСКА и сборной России.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:12
Удачи Алану в Рубине!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:12
Пускай полечится в Казани...
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