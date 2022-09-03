Капитан из Израиля, одинокий викинг и рисковый уругваец. «Динамо» успокаивается трансферами

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вчера, 17:51

Тушат дискуссии о запоздалости покупок.

Москвичи пытаются порадовать фанатов

Болельщики у «Динамо» спокойные, а потом как зайдут в гости. Народ, наученный ошибками генералов песчаных карьеров, предпочитает менеджмент с опережением событий. Завершить комплектацию к первому туру никто не требовал. Но умиляет генеральная линия партии, якобы все идет по плану. Не идет, три-четыре сделки совершают в сентябре, когда впереди матчи против «Сочи» и «Зенита», а дальше пауза на игры сборных.

Продолжение сезона тоже сложное: кубок, игра в Грозном, выездное дерби с ЦСКА . Йоканович обкатает новую защиты, где могли увидеть четырех новичков в случае перехода Самошникова, против сыгранных атакующих линий. «Динамо» работает вторым номером, а устроили шоковую терапию именно обороне. Синхронии нет, позволили «Пари НН» отыграться в поединке, где на вторую желтую натолкнулся Фернандес, да и с «Факелом» два очка подарили.

Бувач знал, что Ордец и Бальбуэна точно уедут, но за Монтеса деньги не перевели, хотя четвертый центральный защитник нужен. И Маричаль не прибыл в начале августа, чтобы успеть набить шишки. И если мексиканский Сесар со стратегическим мышлением, поэтому стоит 11 млн евро, то уругвайский Николай рискует на поле, как Фернандес. Паяют дуэт из любителей авантюрной игры, как Суботич и Хуммельс у Бувача в «Боруссии» Д.

Но «Динамо» не похоже на «шмелей» по стилю. Смолов, Грулев и Зарахян должны играть идеально, чтобы заслужить сравнение с командой, которая опережала «Баварию» в Бундеслиге и с Левандовским громила «Реал» в Лиге чемпионов. В теории можно взять двух юных центральных защитников и добиться успеха. На практике структура игры «Боруссии» Д допускала высокую линию, а на дистанции стратегия не сработала, теперь «Бавария» вечно чемпион.

Упоминаем о «шмелях» специально, ведь человеку свойственно повторяться. Это нормально, так устроена психика. Прожорливый мозг любит паттерны, ведь его основная задача – экономить энергию. Следовательно, Бувач идет в прошлое, в молодость. Но не учитывает, что «Динамо» не «Боруссия» Дортмунд по свободе выбора.

Новички добротные, но с особенностями

Крайне редко центральный защитник в двадцать один год показывает максимум. Маричаль играл только в родном «Насьонале», где предпочитают высокую линию обороны. Уругвайцы не все такие прилежные, как Годин. Тактически с новичком нужно долго работать. Как и Фернандес, Николас видит только мяч, теряя позицию. Игра Маричаля дома нравилась скаутам, о нем хорошо откликались, хотя «Динамо» пришлось серьезно переплатить, чтобы убедить уругвайцев.

А вот с правым защитником, капитаном сборной Израиля Эли Дасой ситуация другая. Ему почти тридцать лет, играл под руководством Йокановича в «Маккаби» из Тель-Авива. Затем оказался в «Витессе» времен Слуцкого. Там же работал до лета этого года, а теперь стал свободным агентом. У голландцев наметились игровые проблемы – в зоне вылета, хотя прошлый сезон прошел удачно. Странно, что клуб с российским владельцем решил не подписывать с Дасой новый контракт.

Эли классно играл в Лиге конференций, сделал 4 ассиста. В «Витессе» Даса был основным правым латералем. Но для «Динамо» решение российского миллиардера – удача, отхватили опытного футболиста. Израильтянин солиднее, чем Маричаль, Фернандес и Скопинцев, должен активировать правый фланг в атаке. Но как Даса играет в защите? Это именно латераль, а не правый защитник. Паршивлюк пригодится, где нужно аккуратнее сыграть без мяча.

Также «Динамо» забрало Норманна. Матиас не хотел играть в РПЛ , устроился в «Лечче», но трансфер сорвался из-за проблем с регистрацией. А как у Матиаса дела с дисциплиной? «Ростов» помалкивал, когда мечтали получить 10-12 млн евро от «Спартака» или «Зенита». Но что-то остановило богатые клубы от покупки. Хавбек уехал в «Норвич», где не оценили его футбольный вкус, вместе вылетели из АПЛ . И «Лечче» за норвежца не воевал до конца.

У Глебова, который не такой одаренный от природы, чувство прекрасного на поле развито лучше. Поэтому хавбек расширяет диапазон и может вырасти в серьезного мастера. А Норманн отвлекался, ссорился с ростовской моделью Виолеттой и в Москву приедет без нее. Судя по всему, барышня теперь дружит с Мостовым из «Зенита». Может, Матиас сосредоточится на футболе? А если будет искать любовные приключения в мегаполисе – не заиграет лучше, чем Моро.

Без плеймейкера стабильности не будет

Нет сомнений, что Норманн может выдать несколько классных матчей, крутой хавбек. И есть сомнения, что будет планомерно расти. «Динамо» в идеале стоило искать хавбека класса Нобоа или Барриоса, чтобы навел порядок в середине поля, где сразу две потери – Моро и Шиманьски. Но ушедшим летом взять игрока формата «два в одном» практически нереально. Тут не виним Бувача, а Норманн – вариант из верхней части любого списка скаутов.

Не пойдет человек в клуб без еврокубков, если играет намного лучше, чем одинокий викинг. Москвичи норвежца привлекли зарплатой, и раз «Ростову» не нужен, то пошел в «Динамо». Выбора особого не было. Хотя все понимают, что ушли два хавбека, а пришел один. Гагнидзе – славный студент, но запрос на появление атакующего полузащитника остался. Ловкий Захарян не против всех соперников хорош именно в тройке в середине поля, а не на фланге в атаке.

Также учтите опыт Кварацхелии. Захарян родился в Самаре, но по происхождению армянин. Темперамент есть, как у грузинского вингера «Наполи». В Казани честно рассказывали, что когда Хвича узнал, что интересен грандам, то изменилось отношение, ухудшился уровень футбола. Это в Серии А, где интересно, раскрылся и стал лучшим игроком августа – солидный старт. В РПЛ Хвича «поплыл», а теперь Захарян понял, что был в миллиметре от «Челси».