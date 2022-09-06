Агент Комппера: «Уверен, что Марвин не останется без работы»

Арманд Дурн, агент бывшего наставника «Локомотива» , рассказал о планах своего клиента.

Если вы помните, я уже говорил, что летом им интересовались три немецких клуба, которым он отказал. Марвин сказал: «Зачем мне уходить? Я хочу закончить работу в „Локомотиве“». Но я уверен, что Комппер не останется без работы, у него есть пространство для роста. Вопрос лишь в том, чтобы пришли нужные бумаги. Люди видели руку Комппера в действиях футболистов «Локомотива». И я абсолютно не боюсь, что Марвин может остаться без работы.