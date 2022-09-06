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Агент Комппера: «Уверен, что Марвин не останется без работы»

сегодня, 09:05

Арманд Дурн, агент бывшего наставника «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал о планах своего клиента.

Если вы помните, я уже говорил, что летом им интересовались три немецких клуба, которым он отказал. Марвин сказал: «Зачем мне уходить? Я хочу закончить работу в „Локомотиве“». Но я уверен, что Комппер не останется без работы, у него есть пространство для роста. Вопрос лишь в том, чтобы пришли нужные бумаги. Люди видели руку Комппера в действиях футболистов «Локомотива». И я абсолютно не боюсь, что Марвин может остаться без работы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:54
Не самый сильный тренеришка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:09
Не могу понять почему Локо так усердно прицепился к фашикам.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:07, ред.
Да конечно не останется. Столько вакансий в отделе кадров.
А также песчаный карьер - 2 человека !)
Гость
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