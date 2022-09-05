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Осинькин и Юран могут возглавить «Локомотив»

вчера, 16:48

Стало известно, кто может возглавить «Локомотив» вместо уволенного Марвина Комппера.

У московского клуба есть два кандидата на пост главного тренера: Игорь Осинькин, возглавляющий «Крылья Советов», и Сергей Юран, уволенный из «Химок» в августе.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:57
Извиняюсь за вмешательство.
Позвольте чуть добавлю.
Замполитом выберем Шпалыча.😉.)
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:50
Про Смородскую забыли
A.S.A
A.S.A ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:39
Возможно. Ну тогда добавим ему в штаб Юрана, чтоб при необходимости и тренеру люлей вставлял))))
Сп62
Сп62 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:18
На мой взгляд, Черевченко тренер хороший, но пхихолгически слаб, в критческих ситуациях тушуется. Ему самому нужен замполит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:06
В Локо для начала нужно убрать мошенника Цорна, и найти нормального спортдира! Что касается тренеров, то скорее всего стоит взять именно российского тренера, который знает всю эту кухню, т.к команду нужно будет строить из российских игроков сейчас с легионерами сложно.
Игорь Витальевич отличный вариант, т.к отлично работает с молодыми российскими игроками, он доказал это и в Чертаново, и в Крыльях. У Локо всегда были хорошие молодые игроки, и сильная академия, так что этот вариант отличный, правда если дадут спокойно работать!
Сергей Николаевич тоже интересный вариант, но как мне кажется он больше мотиватор, он может зарядить игроков на борьбу, наладить дисциплину, этого сейчас Локо ой как не хватает!
Есть еще один отличный вариант, это Игорь Геннадьевич Черевченко! Я вообще думал, что после Рангника и его "тренеров" именно Черевченко нужно было назначать, но нет, Цорн продолжил дело Ральфа....
Черевченко думаю справится с кризисом и выстроит новую команду. В Химках смог, а там подбор игроков в разы слабее был!
memphis
memphis
вчера в 20:09
Ах да, крылья ещё не все обрезали. Ещё слишком опасны...
008Maximus
008Maximus
вчера в 20:02
Тренеров очень мало, не завидую тем, кому приходится выбирать
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
Осинькина осенило, Юрана вдохновило.
makkie
makkie
вчера в 19:46
Там Черевченко спит и видит себя в Локо.
Можно в шестой раз Семина вернуть.
Есть Аленичев, тоже не чужой Локо человек.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:24
1 сентября 2022, четверг, 16:42
Игорь Черевченко: «Хотел бы вернуться в «Локомотив», если будет возможность? Конечно, это даже не обсуждается. Это мой родной клуб."

Отличный тренер...со знанием тамошней "кухни" ...игроков...традиций....
Молод...амбициозен...опытен...и главное - свой....
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:05
Юран ждёт когда Абоскаля уволят
112910415
112910415
вчера в 18:50
а кто из них немец ?!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:46
А поможет ли это Локомотиву?
j6gzb9vu8auy
j6gzb9vu8auy
вчера в 18:41
Только не Юран, это катастрофа.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:35
Скопом???
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:25
Юран неплохой вариант,если палки не будут ставить руководство,как в прошлом сезоне с Николичем!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:23
Ему там уже,по-ходу на полную шишку запихивают!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:14
Как увижу такое вспоминаю мужика и медведя, кому вершки, кому корешки). Юран вольный мужик, это под его душу, а Осинкин вроде обещал ни шагу с крыла.
Аспект
Аспект
вчера в 18:12
Наперегонки, что ли? ))) А если серьезно, то при наличии мозгов у боссов "Локомотива" им не надо ни один, ни другой, а сто'ит попросить прощения у Черевченко и вернуть его в команду. И очень неплохой тренер, и сам паровозник к тому же.
ДСА
ДСА
вчера в 17:55
Очень интересно кого возьмут на убой.
marut
marut
вчера в 17:48
Думаю, что ни тот и ни другой
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 17:43
Валерьяночки не хотите, для успокоения ЦНС? Вижу, разнервничались очень....
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 17:35
Понял. Спасибо, Адам!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:34
Нет Виктор,кто то один,имеется ввиду.
Capral
Capral
вчера в 17:29, ред.
Я не понял, они оба возглавят Локо?! Ничего не получится!!! Два таких незаурядных тренера, с разной футбольной идеологией в одной команде?! АБСУРД!!! Только, кто-то один. А то, получится как на ЧМ в Испании в 1982г, три тренера сразу- Лобан, Бесков и Ахалкаци.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:26
Жаль Самару ....
Сначала полкоманды ведущих футболистов разбежались, теперь и тренерский состав туда же !
Все что надо знать о Российском футболе - все решают деньги ...
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:23
Это ФАНТАСТИКА !!!
Такие парни!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:20
Талалаева не трожь.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:19
Юрана в Локо?🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 17:07
Юран в Локо - это топ!!!
Это как Федотов в ЦСКА или Карпин в Ростове..
Прям сразу могут за тройку бороться...
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