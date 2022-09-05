Осинькин и Юран могут возглавить «Локомотив»

Стало известно, кто может возглавить «Локомотив» вместо уволенного Марвина Комппера.
У московского клуба есть два кандидата на пост главного тренера: Игорь Осинькин, возглавляющий «Крылья Советов», и Сергей Юран, уволенный из «Химок» в августе.
Стало известно, кто может возглавить «Локомотив» вместо уволенного Марвина Комппера.
У московского клуба есть два кандидата на пост главного тренера: Игорь Осинькин, возглавляющий «Крылья Советов», и Сергей Юран, уволенный из «Химок» в августе.
Ну если в обозримом будущем не найдет футбола в РБ, то к концу месяца может стать свободным и независимым. В АПЛ и без того толкучка больших тренеров, а в Германии после фиаско вряд ли кто-то захочет подбирать Доменико. В январе 100% появятся вакантные места, но вряд ли под солнцем, а вот Москва - огромный мегаполис с кучей бабла, которые могли бы заинтересовать сентябрьскую версию Тедеско. В любом случае это задача великого гения Цорна, так что пусть приглашает хоть Папу Римского, лишь бы Локомотив показывал хоть часть своего футбола
Ну если в обозримом будущем не найдет футбола в РБ, то к концу месяца может стать свободным и независимым. В АПЛ и без того толкучка больших тренеров, а в Германии после фиаско вряд ли кто-то захочет подбирать Доменико. В январе 100% появятся вакантные места, но вряд ли под солнцем, а вот Москва - огромный мегаполис с кучей бабла, которые могли бы заинтересовать сентябрьскую версию Тедеско. В любом случае это задача великого гения Цорна, так что пусть приглашает хоть Папу Римского, лишь бы Локомотив показывал хоть часть своего футбола
Игорь Витальевич отличный вариант, т.к отлично работает с молодыми российскими игроками, он доказал это и в Чертаново, и в Крыльях. У Локо всегда были хорошие молодые игроки, и сильная академия, так что этот вариант отличный, правда если дадут спокойно работать!
Сергей Николаевич тоже интересный вариант, но как мне кажется он больше мотиватор, он может зарядить игроков на борьбу, наладить дисциплину, этого сейчас Локо ой как не хватает!
Есть еще один отличный вариант, это Игорь Геннадьевич Черевченко! Я вообще думал, что после Рангника и его "тренеров" именно Черевченко нужно было назначать, но нет, Цорн продолжил дело Ральфа....
Черевченко думаю справится с кризисом и выстроит новую команду. В Химках смог, а там подбор игроков в разы слабее был!
Игорь Витальевич отличный вариант, т.к отлично работает с молодыми российскими игроками, он доказал это и в Чертаново, и в Крыльях. У Локо всегда были хорошие молодые игроки, и сильная академия, так что этот вариант отличный, правда если дадут спокойно работать!
Сергей Николаевич тоже интересный вариант, но как мне кажется он больше мотиватор, он может зарядить игроков на борьбу, наладить дисциплину, этого сейчас Локо ой как не хватает!
Есть еще один отличный вариант, это Игорь Геннадьевич Черевченко! Я вообще думал, что после Рангника и его "тренеров" именно Черевченко нужно было назначать, но нет, Цорн продолжил дело Ральфа....
Черевченко думаю справится с кризисом и выстроит новую команду. В Химках смог, а там подбор игроков в разы слабее был!