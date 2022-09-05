Осинькин отреагировал на возможный интерес со стороны «Локомотива» .

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал новость о том, что является кандидатом на пост тренера «Локомотива».

Ко мне из «Локомотива» никто не обращался. Начали звонить журналисты — лишь в этот момент узнал об этой новости. Работаю в «Крыльях», где меня всe устраивает.

На вопросы в духе: «Что будет, если меня пригласят в „Локомотив“ — отвечать не буду. Это провокация,