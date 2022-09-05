Осинькин отреагировал на возможный интерес со стороны «Локомотива» .

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о том, что является кандидатом на пост тренера «Локомотива».
Ко мне из «Локомотива» никто не обращался. Начали звонить журналисты — лишь в этот момент узнал об этой новости. Работаю в «Крыльях», где меня всe устраивает.
На вопросы в духе: «Что будет, если меня пригласят в „Локомотив“ — отвечать не буду. Это провокация,
На мой субъективный взгляд Осинькин наврядли уйдёт из Крыльев . Даже незнаю что может произойти, чтобы он покинул свой пост главного тренера клуба, которому отдал большую часть своей тренерской карьеры . С 2005 года, начал работать в ДЮСШОР , СОК , Академия. Потом шесть лет в Кубани и Чертаново . И с 22020 года главный тренер Крылышек. И очень комфортно себя чувствует, исходя из того что с руководством клуба у него полное взаимопонимание. А это и есть путь к успеху . Чего нельзя сказать, то что сейчас происходит внутри клуба Локомотив. Постоянные ротации внутри клубного руководства, менеджерского состава , тренерского штаба. И это всё отражается на игре самой команды. И наврядли Осинькин, зная все эти проблемы Локомотива, решится на такой безумный поступок. Так что кандидатуру Осинькина можно смело вычеркнуть из кандидатов на пост главного тренера Локомотива.
На мой субъективный взгляд Осинькин наврядли уйдёт из Крыльев . Даже незнаю что может произойти, чтобы он покинул свой пост главного тренера клуба, которому отдал большую часть своей тренерской карьеры . С 2005 года, начал работать в ДЮСШОР , СОК , Академия. Потом шесть лет в Кубани и Чертаново . И с 22020 года главный тренер Крылышек. И очень комфортно себя чувствует, исходя из того что с руководством клуба у него полное взаимопонимание. А это и есть путь к успеху . Чего нельзя сказать, то что сейчас происходит внутри клуба Локомотив. Постоянные ротации внутри клубного руководства, менеджерского состава , тренерского штаба. И это всё отражается на игре самой команды. И наврядли Осинькин, зная все эти проблемы Локомотива, решится на такой безумный поступок. Так что кандидатуру Осинькина можно смело вычеркнуть из кандидатов на пост главного тренера Локомотива.
Классические половинчатые ответы игроков в стиле "Ко мне никто не обращался. Но "Реал Мадрид", конечно, хороший клуб, которому трудно отказать, и за который я болею с детства" для тренера, который строит команду и от которого многое зависит, неприемлемы.
Классические половинчатые ответы игроков в стиле "Ко мне никто не обращался. Но "Реал Мадрид", конечно, хороший клуб, которому трудно отказать, и за который я болею с детства" для тренера, который строит команду и от которого многое зависит, неприемлемы.
А те которые были толковые увольнялись тот же Николич. Семин
А те которые были толковые увольнялись тот же Николич. Семин