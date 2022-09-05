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Осинькин отреагировал на возможный интерес со стороны «Локомотива»

вчера, 16:53

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал новость о том, что является кандидатом на пост тренера «Локомотива».

Ко мне из «Локомотива» никто не обращался. Начали звонить журналисты — лишь в этот момент узнал об этой новости. Работаю в «Крыльях», где меня всe устраивает.

На вопросы в духе: «Что будет, если меня пригласят в „Локомотив“ — отвечать не буду. Это провокация,

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:02
Посмотрим...
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Довольно грамотный человек который прекрасно знает о внутренних проблемах в руководстве клуба, так что не к чему этот вызов в лице Локомотива ему . Он не до такой степени старый , чтобы хвататься за всё подряд. В Крыльях его пока всё устраивает, а дальше видно будет.
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:41
Немного поправлю. Не уволнялись, а увольняли.
Шуnя771
Шуnя771 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 21:29
Спасибо, мну разобрался, мысль неправильно выразил.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Спасибо, Вы правы!
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:40
Я не утверждаю, что ему предложат, а предполагаю как он поступит ЕСЛИ предложат.
pomor45
pomor45 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:34
Не как Федотов?
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:31
Думаю, что к нему ЛОКО действительно не обращался. Сам уверен, что и не обратятся, поэтому ответ очень рациональный и направлен в адрес руководства КС.
memphis
memphis ответ Шуnя771 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:13
Ты его с кем-то путаешь
memphis
memphis
вчера в 20:11
Игорь Витальевич не продажный, на полпути не бросит
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:09
А я думаю, Осинькин согласится, если предложат. Для амбициозного тренера, как и для амбициозного игрока карьерный рост, это вполне нормальное желание. Поэтому Осинькин, как амбициозный человек, примет предложение. Ведь он прекрасно понимает, что между возможностями КС и Локо большая разница. Переход в Локо для Осинькина будет шагом вверх и я уверен, что он этой возможностью воспользуется.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:38
Всех всё на старом месте устраивает,если продолжают работать.И не хотят туда,куда ещё не предложили.Остальное мы узнаём попозжа. Вон Федотова всё устраивало в "Сочи",и я был уверен,что не уйдёт,а оно вона как...
dadrail
dadrail
вчера в 17:44
Нечего менять шило на мыло
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:42
Осинькин отреагировал на возможный интерес со стороны «Локомотива» .
На мой субъективный взгляд Осинькин наврядли уйдёт из Крыльев . Даже незнаю что может произойти, чтобы он покинул свой пост главного тренера клуба, которому отдал большую часть своей тренерской карьеры . С 2005 года, начал работать в ДЮСШОР , СОК , Академия. Потом шесть лет в Кубани и Чертаново . И с 22020 года главный тренер Крылышек. И очень комфортно себя чувствует, исходя из того что с руководством клуба у него полное взаимопонимание. А это и есть путь к успеху . Чего нельзя сказать, то что сейчас происходит внутри клуба Локомотив. Постоянные ротации внутри клубного руководства, менеджерского состава , тренерского штаба. И это всё отражается на игре самой команды. И наврядли Осинькин, зная все эти проблемы Локомотива, решится на такой безумный поступок. Так что кандидатуру Осинькина можно смело вычеркнуть из кандидатов на пост главного тренера Локомотива.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:31
Хороший ответ.

Классические половинчатые ответы игроков в стиле "Ко мне никто не обращался. Но "Реал Мадрид", конечно, хороший клуб, которому трудно отказать, и за который я болею с детства" для тренера, который строит команду и от которого многое зависит, неприемлемы.
протон
протон
вчера в 17:16
Сколько уже брал Локомотив тренеров, которые себя неплохо проявили в других клубах:Красножан, Рахимов, Божевич, Кучук, толку не было никакого.
А те которые были толковые увольнялись тот же Николич. Семин
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:08
Опять что ли слухи идут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:08
Игорь не тот человек, не рвач и не хапуга. Он любит и умеет работать, а в Самаре ему дают работать, чего нельзя сказать о Локо. Последние события это подтверждают.
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