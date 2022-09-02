Романцев: «Не собираюсь возвращаться к тренерской работе»

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вчера, 17:25

Главный тренер «Спартака» на матче легенд с «Зенитом» прокомментировал слухи о том, что ему предлагали должность главного тренера подмосковных «Химок».

«Конечно, мне не предлагали возглавить „Химки“. Возвращаться к тренерской деятельности не собираюсь», — сообщил Романцев.