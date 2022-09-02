Романцев: «Не собираюсь возвращаться к тренерской работе»

Главный тренер «Спартака» на матче легенд с «Зенитом» Олег Романцев прокомментировал слухи о том, что ему предлагали должность главного тренера подмосковных «Химок».
«Конечно, мне не предлагали возглавить „Химки“. Возвращаться к тренерской деятельности не собираюсь», — сообщил Романцев.
Но для ОИР возвращаться вообще не надо, учитывая, что он тренировал, когда "Спартак" доминировал в чемпионате и у него были прилично лучшие игроки, как "Зенит" сейчас. Такой возможности ему сейчас не дадут, а всё остальное только репутацию портить.
Но для ОИР возвращаться вообще не надо, учитывая, что он тренировал, когда "Спартак" доминировал в чемпионате и у него были прилично лучшие игроки, как "Зенит" сейчас. Такой возможности ему сейчас не дадут, а всё остальное только репутацию портить.