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Романцев: «Не собираюсь возвращаться к тренерской работе»

вчера, 17:25

Главный тренер «Спартака» на матче легенд с «Зенитом» Олег Романцев прокомментировал слухи о том, что ему предлагали должность главного тренера подмосковных «Химок».

«Конечно, мне не предлагали возглавить „Химки“. Возвращаться к тренерской деятельности не собираюсь», — сообщил Романцев.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:21
Правильно, здоровье важнее.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:49
С его перенесённым инфарктом это просто исключено! Тренер - это сверх стрессовая и нервная работа, так что отдыхай заслуженно, Иваныч и наслаждайся жизнью!
drug01
drug01
вчера в 17:59
Другому решению не быть!
tu4gdz46nuk8
tu4gdz46nuk8
вчера в 17:51
И это правильное решение...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:44
Может и не рано. Тренировал сколько смог, как тот же Кройф. Создали великие команды и выгорели изнутри.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:43
Сиди спокойно в кресле качалке, смотри телек
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:41
След оставил, будут помнить потомки, болельщики. Покой на первом месте. Стресс, нервы, это ни к чему ни сейчас и не потом.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:40
Такой вопрос не знаю от какого ума можно задать человеку, который уже 17 лет не тренировал и в прицепе давно на пенсии. Позвоните Светочу ещё.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:34
Рано закончил Олег Иванович, не тренирует вечность, а ему ещё 68.

Но для ОИР возвращаться вообще не надо, учитывая, что он тренировал, когда "Спартак" доминировал в чемпионате и у него были прилично лучшие игроки, как "Зенит" сейчас. Такой возможности ему сейчас не дадут, а всё остальное только репутацию портить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:32
Иваныч , Палыч !Все это прошлое уже! Отдыхать надо!
scczw92q63hk
scczw92q63hk ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:30
Loko57
Loko57
вчера в 17:28
Куда хоть ему возвращаться. Оставьте в покое старичков!
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