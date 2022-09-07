«Аякс» с крупным счётом обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

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вчера, 21:36

«Аякс» обыграл «Рейнджерс» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес. На 32-й минуте нападающий Стевен Бергейс удвоил преимущество голландского клуба, а на 33-й минуте Мохаммед Кудус довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол Стевена Бергвейна на 80-й минуте.

В другом матче группы А «Наполи» сыграет против «Ливерпуля».