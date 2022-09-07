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«Аякс» с крупным счётом обыграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

вчера, 21:36
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)4 : 0Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

«Аякс» обыграл «Рейнджерс» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес. На 32-й минуте нападающий Стевен Бергейс удвоил преимущество голландского клуба, а на 33-й минуте Мохаммед Кудус довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол Стевена Бергвейна на 80-й минуте.

В другом матче группы А «Наполи» сыграет против «Ливерпуля».

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:29
Судя по сегодняшним результатам Аякс и Наполи разыграют между собой первые две строчки в группе
А Рейнджерс и Ливерпуль поборятся за выход в Лигу Европы
ABir
ABir
вчера в 22:54
Шотландцы летят по крупному
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:01
Чемпионат Шотландии чисто для внутреннего потребления.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:56
Победил тот кто хотел победить!!! Аяксидов с Победой!!!
протон
протон
вчера в 21:56
Аякс с мощной победой!
minai
minai
вчера в 21:54, ред.
Смотрел, и мне понравилось. Желаю Аяксу так же отлупить итальяшек и агличашек.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:47
Не ожидал разгрома, вроде Рэйнджерс показал командой с Характером и очень цепкой, а тут поплыли. Теперь в ожидании матчей с Наполи и Ливером. Вперед Аякс, терять нечего!!!
DXTK
DXTK
вчера в 21:45
у Аякса МЮ пол команды скупил и Тен Хага забрали, а они все равно играют и разрывают соперника.
w4ap9vxj8bem
w4ap9vxj8bem
вчера в 21:44
Бедняги. Хорошо, что мой вислоухий не разбирается в футболе, да и вообще обычно спит спиной к монитору
drug01
drug01
вчера в 21:44
Победа пл всем статьям
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:39
Просто без шансов размазали Рейджеров
msn6d4xh8bcp
msn6d4xh8bcp
вчера в 21:38
этого и следовало ожидать...
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