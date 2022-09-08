Полузащитник Раде Крунич продлил контракт с «Миланом».
Срок нового соглашения рассчитан до лета 2025 года. За «россонери» босниец выступает с сезона 2019/20.
В прошлом сезоне Крунич провел 28 матчей за клуб, отдав 2 голевые передачи.
Полузащитник Раде Крунич продлил контракт с «Миланом».
Срок нового соглашения рассчитан до лета 2025 года. За «россонери» босниец выступает с сезона 2019/20.
В прошлом сезоне Крунич провел 28 матчей за клуб, отдав 2 голевые передачи.
Зимой или летом будут продавать парня, а так хоть не бесплатно уйдет!
Да и в обойме пригодится.
Зимой или летом будут продавать парня, а так хоть не бесплатно уйдет!
Да и в обойме пригодится.