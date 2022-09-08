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Крунич продлил контракт с «Миланом»

вчера, 15:18

Полузащитник Раде Крунич продлил контракт с «Миланом».

Срок нового соглашения рассчитан до лета 2025 года. За «россонери» босниец выступает с сезона 2019/20.

В прошлом сезоне Крунич провел 28 матчей за клуб, отдав 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:33
Наверное правильное решение приняли
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:25
С зарплатой его явно прижали, Милан умеет.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:54
Это молодцы!
Зимой или летом будут продавать парня, а так хоть не бесплатно уйдет!
Да и в обойме пригодится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:22
Значит так надо
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