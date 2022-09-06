Мбаппе сообщил, что отказал «Реалу» не из-за денег

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вновь высказался об отказе от перехода в «Реал».
Форвард отметил, что принял решение о подписании нового контракта с парижанами не из-за денег.
В любом клубе, куда бы я ни пошел, я получу деньги. Я буду игроком такого типа в любом клубе. Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом страны о своем будущем. Это что-то сумасшедшее, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны».
Во первых, неужели здесь есть кто-то, кто отказался бы от 300 лимонов бабла? Признайтесь честно.
Во вторых, раз никто не верит в то, что Киллиан остался в родном Париже и в родной стране из за патриотических чувств, значит все эти люди не понимают значения слова патриотизм.. Им это чувство неведомо.. При том, что все обожают Джерарда и Тотти к примеру.. Или они бесплатно были преданы своим клубам? Определитесь уже :)
И в третьих, лейси, который клялся и божился не предавать Барсу.. Где он теперь? У него будучи миллиардером еще зп 35 лимонов в Париже..
Двойные стандарты у вас Господа..
Во первых, неужели здесь есть кто-то, кто отказался бы от 300 лимонов бабла? Признайтесь честно.
Во вторых, раз никто не верит в то, что Киллиан остался в родном Париже и в родной стране из за патриотических чувств, значит все эти люди не понимают значения слова патриотизм.. Им это чувство неведомо.. При том, что все обожают Джерарда и Тотти к примеру.. Или они бесплатно были преданы своим клубам? Определитесь уже :)
И в третьих, лейси, который клялся и божился не предавать Барсу.. Где он теперь? У него будучи миллиардером еще зп 35 лимонов в Париже..
Двойные стандарты у вас Господа..
Это можно было бы назвать патриотизмом,если бы Реал предлагал ему контракт и миллионы,а он сразу выбрал бы ПСЖ. Но черепаха до последнего тянул,общался с Пересом, говорил про любовь и мечту играть за Реал,а как только начались торги выбрал деньги.
Он не бедняк,чтобы ради 300 лямов отказаться от мечты играть за Реал,тем более там он не за бананы играл,и даже на рекламах зарабатывал больше.Но он выбрал деньги,шантажом выбил контракт и кинул псж и Реал. Ладно Мадрид и дальше трофеи будет брать,а если псж не возьмет с ним ЛЧ,То получится деньги кинули на ветер ради его мусорных голов в лиге фермеров.
Остаться это его дело,но врать не надо,люди не глупые.Кто хочет остаться остается без шантажа.
Это можно было бы назвать патриотизмом,если бы Реал предлагал ему контракт и миллионы,а он сразу выбрал бы ПСЖ. Но черепаха до последнего тянул,общался с Пересом, говорил про любовь и мечту играть за Реал,а как только начались торги выбрал деньги.
Он не бедняк,чтобы ради 300 лямов отказаться от мечты играть за Реал,тем более там он не за бананы играл,и даже на рекламах зарабатывал больше.Но он выбрал деньги,шантажом выбил контракт и кинул псж и Реал. Ладно Мадрид и дальше трофеи будет брать,а если псж не возьмет с ним ЛЧ,То получится деньги кинули на ветер ради его мусорных голов в лиге фермеров.
Остаться это его дело,но врать не надо,люди не глупые.Кто хочет остаться остается без шантажа.