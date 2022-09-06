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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе сообщил, что отказал «Реалу» не из-за денег

сегодня, 12:19

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вновь высказался об отказе от перехода в «Реал».

Форвард отметил, что принял решение о подписании нового контракта с парижанами не из-за денег.

В любом клубе, куда бы я ни пошел, я получу деньги. Я буду игроком такого типа в любом клубе. Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом страны о своем будущем. Это что-то сумасшедшее, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны».

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Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 14:08
"из за патриотических чувств, значит все эти люди не понимают значения слова патриотизм.. Им это чувство неведомо.." -отвечу товарищу.
Это можно было бы назвать патриотизмом,если бы Реал предлагал ему контракт и миллионы,а он сразу выбрал бы ПСЖ. Но черепаха до последнего тянул,общался с Пересом, говорил про любовь и мечту играть за Реал,а как только начались торги выбрал деньги.

Он не бедняк,чтобы ради 300 лямов отказаться от мечты играть за Реал,тем более там он не за бананы играл,и даже на рекламах зарабатывал больше.Но он выбрал деньги,шантажом выбил контракт и кинул псж и Реал. Ладно Мадрид и дальше трофеи будет брать,а если псж не возьмет с ним ЛЧ,То получится деньги кинули на ветер ради его мусорных голов в лиге фермеров.

Остаться это его дело,но врать не надо,люди не глупые.Кто хочет остаться остается без шантажа.
Miles Morales
Miles Morales ответ ariec93 (раскрыть)
сегодня в 14:02
Так уход из псж в Реал тоже повышение.Реал,Бавария,Барса -это суперклубы, они намного выше по статусу в любом их состоянии. А мбаппе остался из-за денег,Холланд же предпочел прогресс,ведь АПЛ жесткая лига,а норвежец травмируется,но не побоялся и пошел дальше.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:59, ред.
Добра Вам!

По поводу двойных стандартов.... первые два пункта 50 на 50.... жадность и порядочность у Мбаппе рядом не стоят, а патриотизм получился купленным....

Что касается Месси.... может быть Вы не до конца отследили его уход, если такое пишите???? Так вот я Вам напомню, что Месси был готов подписаться с понижением зарплаты на 50%, но Барсе жутко мешал потолок зарплат от Ла Лиги (И во многом виноват Бартомеу. Именно он подписал ненужного Пьянича, он мелким соплям назначил огромные з/п ни за что (по типу Морибы), он подписал на огромные з/п Коутинью, Гризманна, бесполезного Дембеле, бесплатно отдал Суареса (тоже с огромной з/п), раздул до космоса з/п и самого Месси...). И несмотря на достигнутую договоренность и обоюдное желание сторон продлить соглашение, это стало невозможно из-за финансовых и структурных препятствий (правила Ла Лиги). Много еще что можно написать, НО Мессеныш Барсу не предавал, а получилось все как раз наоборот...
ariec93
ariec93 ответ Miles Morales (раскрыть)
сегодня в 13:46
Ну Холланд по любому не мог остаться из-за денег, Боруссия и ПСЖ на разных уровнях. Так что любой его переход из Боруссии был бы повышением.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:40, ред.
О Счастье та какое !)
Надо же так чисто случайно произошло, вдруг откуда невозьмись , - Патриотизм ➕️ бабло 💰 💰 💰 = герой Франции Мбаппе !))) Ну прямо Жанна д 'Арк , современности !))
старина
старина
сегодня в 13:21
Конечно не из за денег.Ему мама сказала
Nazi
Nazi
сегодня в 13:13
Почему все так рьяно судят Мбаппе? :)

Во первых, неужели здесь есть кто-то, кто отказался бы от 300 лимонов бабла? Признайтесь честно.

Во вторых, раз никто не верит в то, что Киллиан остался в родном Париже и в родной стране из за патриотических чувств, значит все эти люди не понимают значения слова патриотизм.. Им это чувство неведомо.. При том, что все обожают Джерарда и Тотти к примеру.. Или они бесплатно были преданы своим клубам? Определитесь уже :)

И в третьих, лейси, который клялся и божился не предавать Барсу.. Где он теперь? У него будучи миллиардером еще зп 35 лимонов в Париже..

Двойные стандарты у вас Господа..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:03
Говорить он может теперь что угодно, но одно точно, он вёл двойную игру. Вдобавок, таких денег и такую власть, как дали ему в ПСЖ, ему бы не дали нигде. Так что не надо врать, зарплат в 100 миллионов евро в год, нет ни в одном клубе, только в ПСЖ.
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 13:02
Перешел бы в Реал и уже выиграл бы суперкубок европы,играл бы с Винни и Бензом.А так лига фермеров никого не интересует.Хоть сто раз за сто лет выиграй...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 13:00
Мбаппе отказал Реалу не изза денег,а изза огромных денег-за три года в ПСЖ он получит до 500 миллионов евро
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 13:00, ред.
Холланд в этой гонке вышел вперед из-за того,Что ушел за прогрессом.А мбаппе остался из-за денег,и будет там тухнуть,ЛЧ они не выиграют...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:59
Такое лицемерие и ЭГО! Посмотрите на его слова! Я Я Я ((((
shlomo
shlomo
сегодня в 12:56
Переоцененный бегунок которого уже затмил Холанд, говори дальше. Дело же не в том, что он остался в ПСЖ, а в том, как именно он остался, когда заигрывал, как девчонка, говоря, что его мечта играть в Реале и главное тянул до последнего выбирая кто в итоге больше предложит, ну да не из за денег. Возможно, сначала он действительно хотел в Мадрид. Но потом превратился в раджу из м/ф Золотая антилопа- "Мне нужно больше золота" ...

С настолько завышенным эго, Мбаппе мало чего светит в его карьере. Почему нет такого пиара вокруг Холанда? Я думаю, Холанд это тот тип игроков, которые знают что они мировая звезда, но делают работу свою молча и играют на команду прежде всего.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:48
Макрон поимел его как...Для своей предвыборной компании небольшой плюсик в копилку избирателей-болельщиков.А Мбаппе и уши развесил от такой лести
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:41, ред.
Ахах, ну конечно, не из-за денег, а из-за того, что его впечатлили слова главного гея Франции, который сам лицемернее некуда и таскает за собой бедную старушку до сих пор только для того, чтобы гетеросексуальная часть населения лучше за него голосовала.

Как мило))
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:34
Мбапе отказал Реалу не из-за денег, он из-за денег остался в ПСЖ
Elliada
Elliada
сегодня в 12:32
Отказал не из-за денег, отказал из-за количества денег
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