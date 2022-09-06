Мбаппе сообщил, что отказал «Реалу» не из-за денег

Нападающий ПСЖ вновь высказался об отказе от перехода в «Реал».

Форвард отметил, что принял решение о подписании нового контракта с парижанами не из-за денег.

В любом клубе, куда бы я ни пошел, я получу деньги. Я буду игроком такого типа в любом клубе. Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом страны о своем будущем. Это что-то сумасшедшее, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны».