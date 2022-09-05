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Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

вчера, 17:58

Футболист Илья Шкурин приостановил контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года, воспользовавшись соответствующей поправкой ФИФА.

Ранее игрок выступал за «Ракув» на правах аренды, однако клуб расторг с нападающим соглашение.

В ЦСКА Шкурин пришел в 2020 году.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:05
Я про него уж и забыл. Но думаю - это лучший вариант для ЦСКА.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:36, ред.
Не надоело же ему скитаться по разным помойкам...Только по блату Ганчаренко в свое время попал в ЦСКА. Продать его и делов-то.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 20:56
Очень интересно, игрок из Белоруссии приостанавливает контракт...
DEMBELE
DEMBELE
вчера в 20:48
НИНУЖИ!Нпосредственный игрок )
pomor45
pomor45
вчера в 20:46
Видно у игрока Шкурина имеется шкурный интерес.
Землянин
Землянин ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Один народ и так был, теперь же разделённые границами и политическими интересами и торговлей, ну и пропогандой в угоду нынешним реалиям
makkie
makkie
вчера в 20:17
Думаю, в цска только обрадовались этому.
Шкурин - протеже Ганчаренко, и надо признать крайне низкого уровня.
memphis
memphis
вчера в 20:17
А я вам сейчас покажу, откуда...) Вот вам и братская нация
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 19:34
Фамилия говорит сама за себя ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:14
Сильно облегчил жизнь Бабаеву. Теперь не надо думать куда его пристроить.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:59
Это ещё кто?
112910415
112910415
вчера в 18:47
разлука будет без печали
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:45
Очень недальновидно. На Западе не сильно будут рады посредственному белорусу, а вот пользоваться поправкой ФИФА значит ещё и в России и Беларуси закончить карьеру.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:31
Как Коняшкам жить то теперь! Горе то какое!
протон
протон
вчера в 18:26
Как футболист он нулевой. Максимум может сыграть "Швабру". В остальном огромные проблемы с техникой, с пониманием игры.
Просто на первые сборы ЦСКА он приехал подготовленным и пока команда набирала игровую форму, он за счет лучших кондиций выигрышно смотрелся в товарняках (я помню на просмотре были еще два нападающих). А еще умудрялся забивать. А вот в чемпионате, когда все команды набрали игровой тонус стало очень сильно заметно, что парень очень слабый.
Собственно тот же трюк он повторил на сборах с дк. А вот в польше у него как то сразу не задалось.
По большому счету не надо было ему ни куда переходить. Мб. в Белоруссии у него и получилось бы развиться дальше.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:15
Я думал, что он уже давно закончил карьеру. Вообще непонятный персонаж, Начинал неплохо, но как-то очень быстро сдулся и перестал играть хоть где-то.

Ну а так что, с головой проблемы у мальчика, на политике поехал. Отдали его сначала в Динамо Киев, потом после февральских событий в Ракув. Последний раз в апреле выходил. Пнули как дворнягу отовсюду. Сначала бегал от армии в Беларуси, а в Польше что-то другое помешало.

Ну приостановил, ну и дальше что. 2 года не играет. Пусть в перди Армении или Грузии едет.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 18:10
Ну и пусть катится. Я забыл когда последний раз видел его тушку на поле. Зряплатную ведомость хоть разгрузит.
6kpuj2yky2k5
6kpuj2yky2k5
вчера в 18:07
Значит стад не нужен
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 18:07
ВОТ И ШКУРКА
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:06
Одним словом "шкура"!
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:00
О как, нужно Батьке пожаловаться на него
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:59
Ещё один шкурный интерес .
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