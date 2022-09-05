Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

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вчера, 17:58

Футболист приостановил контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года, воспользовавшись соответствующей поправкой ФИФА .

Ранее игрок выступал за «Ракув» на правах аренды, однако клуб расторг с нападающим соглашение.