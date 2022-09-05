Футболист Илья Шкурин приостановил контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года, воспользовавшись соответствующей поправкой ФИФА.
Ранее игрок выступал за «Ракув» на правах аренды, однако клуб расторг с нападающим соглашение.
В ЦСКА Шкурин пришел в 2020 году.
Шкурин - протеже Ганчаренко, и надо признать крайне низкого уровня.
Шкурин - протеже Ганчаренко, и надо признать крайне низкого уровня.
Просто на первые сборы ЦСКА он приехал подготовленным и пока команда набирала игровую форму, он за счет лучших кондиций выигрышно смотрелся в товарняках (я помню на просмотре были еще два нападающих). А еще умудрялся забивать. А вот в чемпионате, когда все команды набрали игровой тонус стало очень сильно заметно, что парень очень слабый.
Собственно тот же трюк он повторил на сборах с дк. А вот в польше у него как то сразу не задалось.
По большому счету не надо было ему ни куда переходить. Мб. в Белоруссии у него и получилось бы развиться дальше.
Просто на первые сборы ЦСКА он приехал подготовленным и пока команда набирала игровую форму, он за счет лучших кондиций выигрышно смотрелся в товарняках (я помню на просмотре были еще два нападающих). А еще умудрялся забивать. А вот в чемпионате, когда все команды набрали игровой тонус стало очень сильно заметно, что парень очень слабый.
Собственно тот же трюк он повторил на сборах с дк. А вот в польше у него как то сразу не задалось.
По большому счету не надо было ему ни куда переходить. Мб. в Белоруссии у него и получилось бы развиться дальше.
Ну а так что, с головой проблемы у мальчика, на политике поехал. Отдали его сначала в Динамо Киев, потом после февральских событий в Ракув. Последний раз в апреле выходил. Пнули как дворнягу отовсюду. Сначала бегал от армии в Беларуси, а в Польше что-то другое помешало.
Ну приостановил, ну и дальше что. 2 года не играет. Пусть в перди Армении или Грузии едет.
Ну а так что, с головой проблемы у мальчика, на политике поехал. Отдали его сначала в Динамо Киев, потом после февральских событий в Ракув. Последний раз в апреле выходил. Пнули как дворнягу отовсюду. Сначала бегал от армии в Беларуси, а в Польше что-то другое помешало.
Ну приостановил, ну и дальше что. 2 года не играет. Пусть в перди Армении или Грузии едет.