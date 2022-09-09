Гладышев: «Каждый день Захаряна подкалываем этим „Челси“»

Форвард «Динамо» поддержал полузащитника .

Постоянно подшучиваем над Арсеном! Тухеля выгнали, Паршивлюк сразу начал: «Арсен, куда вы с ним теперь поедете?» Про Загреб ему говорили, что «Челси» проиграл только потому, что не подписал его. Даже была полуаналитика, что вместо Зиеша он смотрелся бы лучше. Каждый день Захаряна подкалываем этим «Челси». Было, наверное, уже вообще все.

Арсена это не задевает, тоже смеется со всеми. Спокойно работает дальше.

Любой игрок был бы в шоке, когда зовет английский клуб, который выиграл Лигу чемпионов год назад. Со стороны это не было видно. Думаю, Захарян переживал внутри. Но в команде тему вроде не обсуждал.