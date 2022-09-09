Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гладышев: «Каждый день Захаряна подкалываем этим „Челси“»

сегодня, 11:17

Форвард «Динамо» Ярослав Гладышев поддержал полузащитника Арсена Захаряна.

Постоянно подшучиваем над Арсеном! Тухеля выгнали, Паршивлюк сразу начал: «Арсен, куда вы с ним теперь поедете?» Про Загреб ему говорили, что «Челси» проиграл только потому, что не подписал его. Даже была полуаналитика, что вместо Зиеша он смотрелся бы лучше. Каждый день Захаряна подкалываем этим «Челси». Было, наверное, уже вообще все.

Арсена это не задевает, тоже смеется со всеми. Спокойно работает дальше.

Любой игрок был бы в шоке, когда зовет английский клуб, который выиграл Лигу чемпионов год назад. Со стороны это не было видно. Думаю, Захарян переживал внутри. Но в команде тему вроде не обсуждал.

Все новости
Созин: «Не все страны считают Россию исчадием ада»
Сегодня, 18:00
Генич рассказал, что у него была зависимость от ставок на футбольные матчи
Сегодня, 16:38
Карпин высказался о том, что Мелкадзе может получить грузинское гражданство
Сегодня, 16:28
Спортдир «Оренбурга»: «Не все трансферы удалось совершить»
Сегодня, 15:37
Рыбус: «С „Ростовом“ всем сложно играть»
Сегодня, 15:18
Кавазашвили: «Матчи против „Спартака“ принципиальные для Карпина»
Сегодня, 15:06
Сортировать
Все комментарии
Герд Мюллер
Герд Мюллер
сегодня в 16:11
Это от зависти. ))
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:57, ред.
Всегда спорный вопрос - стоит переходить в топ-чемпионат, или не стоит?, хорошо, что не перешел, или плохо, что перешел? Мнений может быть много. Но в последние годы те редкие переходы мало радуют и болельщиков, и, наверное, самих футболистов. Самый статусный переход последних лет - Головин, и то не может радовать нас в полной мере: и Монако - середняк, и Головин в Монако - середняк, и в сборной от него мало толку. Миранчук - еще более скромный результат, про Кокорина - и вовсе говорить нечего, Дзюба - пока не понятно, но вряд ли будет на слуху, Лунев в Байере лавку так отполировал, что блестит не только лавка, но и то, чем на нее садятся. Вот и подумаешь, будет прогрессировать Захарян в Англии, или добавится в перечисленный список.
memphis
memphis
сегодня в 12:48
Подкладывают те, у кого Динамо предел
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:47
Потом придёт его время смеяться
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:42
Бездарности завидуют
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:39
Продинамили Арсена,
злобно,коллективно;
ну а то,что снова с нами-
это позитивно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:17
Надо придумать чтото новое!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 