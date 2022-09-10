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«Милан» объявил о продлении контракта с Тонали

сегодня, 09:03

Пресс-служба «Милана» объявила о продлении контракта с полузащитником Сандро Тонали.

Новое соглашение футболиста действует до лета 2027 года.

«Милан» объявил о продлении контракта с Тонали

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David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:23
Здравствуйте.

Дело в том какого толка новости и опасности некоторых типов высказываниях в таких случаях.

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Гость
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