«Милан» объявил о продлении контракта с Тонали

Пресс-служба «Милана» объявила о продлении контракта с полузащитником Сандро Тонали.
Новое соглашение футболиста действует до лета 2027 года.
Пресс-служба «Милана» объявила о продлении контракта с полузащитником Сандро Тонали.
Новое соглашение футболиста действует до лета 2027 года.
Дело в том какого толка новости и опасности некоторых типов высказываниях в таких случаях.
Закрытие ветки комментариев является необходимой мерой в некоторых случаях.
Дело в том какого толка новости и опасности некоторых типов высказываниях в таких случаях.
Закрытие ветки комментариев является необходимой мерой в некоторых случаях.