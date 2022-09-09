Маньяков: «„Зенит“ засыпал легионеров деньгами, но у клуба не было выхода»

Известный футбольный менеджер Александр Маньяков рассказал, как в нынешних условиях клубам РПЛ удается сохранить в составе звездных иностранцев.

«Зенит» в нынешних условиях сумел сохранить топовых легионеров — Барриоса, Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса и Малкома. Говорят, что их засыпали деньгами, поэтому они остались, но какой у «Зенита» был выход? Сейчас иностранный игрок в любой момент может сказать «до свидания».

Есть только два пути — финансовая заинтересованность и выстраивание отношений внутри команды. Игроки должны дорожить своим местом не только из‑за денег, но и потому, что им по‑человечески комфортно в их командах. Когда есть добрые отношения в команде, между игроками и руководствам, легионеры, как минимум, задумаются, а стоит ли им уезжать? Или, по крайней мере, заранее предупредят, чтобы у клуба была возможность подыскать им замену. Так делали Моро и Шиманьски в «Динамо», говоря: «Мы можем уйти в любой момент, имейте это в виду.