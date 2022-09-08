Поттер подпишет с «Челси» пятилетнее соглашение

Грэм Поттер в ближайшее время станет главным тренером «Челси».
Стороны подпишут пятилетнее соглашение. Поттер понравился членам консорциума, владеющего лондонским клубом. Они выбрали этого тренера для долгосрочной перспективы развития проекта. Боссы клуба осознают, что новому наставнику может потребоваться время на адаптацию. Как минимум 4 члена тренерского штаба Поттера также перейдут из «Брайтона» в «Челси».
Скорее всего, в матче следующего тура АПЛ против «Фулхэма» Поттер уже будет руководить «синими».
Чтобы тренер просто заработал на неустойке?
Думаю это была инициатива Поттера.
Если так то молодец)
В 47 лет зацепиться за топ клуб. А если попрут, то и деньжат срубит и будет не менее востребован после на английской земле)
Просто бизнес.
Чтобы тренер просто заработал на неустойке?
Думаю это была инициатива Поттера.
Если так то молодец)
В 47 лет зацепиться за топ клуб. А если попрут, то и деньжат срубит и будет не менее востребован после на английской земле)
Просто бизнес.