Поттер подпишет с «Челси» пятилетнее соглашение

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вчера, 15:29

в ближайшее время станет главным тренером «Челси».

Стороны подпишут пятилетнее соглашение. Поттер понравился членам консорциума, владеющего лондонским клубом. Они выбрали этого тренера для долгосрочной перспективы развития проекта. Боссы клуба осознают, что новому наставнику может потребоваться время на адаптацию. Как минимум 4 члена тренерского штаба Поттера также перейдут из «Брайтона» в «Челси».