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Поттер подпишет с «Челси» пятилетнее соглашение

вчера, 15:29

Грэм Поттер в ближайшее время станет главным тренером «Челси».

Стороны подпишут пятилетнее соглашение. Поттер понравился членам консорциума, владеющего лондонским клубом. Они выбрали этого тренера для долгосрочной перспективы развития проекта. Боссы клуба осознают, что новому наставнику может потребоваться время на адаптацию. Как минимум 4 члена тренерского штаба Поттера также перейдут из «Брайтона» в «Челси».

Скорее всего, в матче следующего тура АПЛ против «Фулхэма» Поттер уже будет руководить «синими».

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 18:32
Опять неустойкой попахивает
протон
протон
вчера в 18:05
Мне импонирует Поттер, но я не верю, что он сможет выиграть АПЛ, уж про ЛЧ и речи не идёт. Может, через года 3-4, если ему дадут поступательно развивать свою команду… Но, новые хозяева Челси долготерпимостью не отличаются, оказывается. Удачи Поттеру, конечно, но почему-то такое ощущение, что этот союз не нужен Челси.
У Брайтона в прошлом году были две ужасные серии в АПЛ: До боксинг дэй - 11 матчей без побед, и во втором круге - 6 поражений подряд. При этом команда очень хорошо начала, как и в этом сезоне. Ему понадобилось около 3 лет, чтобы поставить свою игру.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:40
Ну раз понравился,такой концорциуму,значит,все будет хорошо, да еще и какое то время дают,это уже ещё лучше,х@рен с тем Брайтоном,тут Лондон!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:35
Это будет как с Лэмпардом и Вилашем Бошем, т. е придёт условный Роджерс зимой и выиграет ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:32
Американцы играют на чувствах российских фанов Челси
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:25
Англичане лихо отфутболили Абрамовича и наконец-то создали заокеанским партнерам все условия для превращения "Челси" во второй "Брайтон".
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:40
Новые владельцы решили Челси, так сказать, к истокам вернуть) Вряд ли во времена Абрамовича таких тренеров рассматривали всерьёз, только если это не какая нибудь легенда клуба.
Tex
Tex
вчера в 16:26
Ясно понятно... Единственным успехом было бы, если бы каким то чудом, смогли Зидана призвать, а так...
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 16:13
А письмо с приглашением принесла сова.
Nazi
Nazi
вчера в 16:03
Надо было подписывать сразу лет на 20, чего мелочиться.. :)
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:59
Этот тренер думает о деньгах
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:49
Почему на 5 лет?))
Чтобы тренер просто заработал на неустойке?
Думаю это была инициатива Поттера.
Если так то молодец)
В 47 лет зацепиться за топ клуб. А если попрут, то и деньжат срубит и будет не менее востребован после на английской земле)
Просто бизнес.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 15:37
Вот кто а английские болельщики Челси будут в восторге, Английский тренер в Английском клубе.
Джае мне интересно,что из всего этого получется,в любом случае давай Поттер делай чудеса,мы все ждём :)
David Young
David Young
вчера в 15:33
Надеюсь что это будет долгосрочным и плодотворным сотрудничеством в большими достижения. Удачи.
Гость
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