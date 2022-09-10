Пейчинович считает, что сборной России нужно сыграть матч против Сербии

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович высказался о том, что игроки сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич и Эдин Джеко отказались от товарищеского матча против сборной России.
Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика.
Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы.
Только эгоисты и полные дураки этого не понимают.
Только эгоисты и полные дураки этого не понимают.
Кудесники из Венесуэлы, магистры из Северной Кореи, джедаи из Беларуси, мастерюги из Эритреи, профессионалы из Турции. Выбирай - не хочу.
Кудесники из Венесуэлы, магистры из Северной Кореи, джедаи из Беларуси, мастерюги из Эритреи, профессионалы из Турции. Выбирай - не хочу.
А если кто то и найдётся, что практически не возможно, то его в Сербии заклюют и будут считать предателем Родины (Сербии).
Для начала прежде чем писать так про сербов, надо историю взаимоотношении сербов и русских узнать!!!
А так можно сказать, что ты сербов сейчас оскорбляешь.
А если кто то и найдётся, что практически не возможно, то его в Сербии заклюют и будут считать предателем Родины (Сербии).
Для начала прежде чем писать так про сербов, надо историю взаимоотношении сербов и русских узнать!!!
А так можно сказать, что ты сербов сейчас оскорбляешь.
Если мы хотим перессориться со всеми, с кем ещё не перессорились, то валяйте.
Если мы хотим перессориться со всеми, с кем ещё не перессорились, то валяйте.