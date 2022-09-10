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Пейчинович считает, что сборной России нужно сыграть матч против Сербии

сегодня, 14:10

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович высказался о том, что игроки сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич и Эдин Джеко отказались от товарищеского матча против сборной России.

Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика.

Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:29, ред.
Совершенно верно. Ломать карьеры пацанам, которые России не откажут, будет низко и абсолютно глупо.
Только эгоисты и полные дураки этого не понимают.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:20
Кубинские сигары)...
протон
протон
сегодня в 16:10
Хоспади, в мире столько "дружественных" стран есть для игры в футбол.
Кудесники из Венесуэлы, магистры из Северной Кореи, джедаи из Беларуси, мастерюги из Эритреи, профессионалы из Турции. Выбирай - не хочу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:01
В сборной Сербии не найдётся ни одного игрока, кто откажется от встречи с российской сборной.
А если кто то и найдётся, что практически не возможно, то его в Сербии заклюют и будут считать предателем Родины (Сербии).

Для начала прежде чем писать так про сербов, надо историю взаимоотношении сербов и русских узнать!!!
А так можно сказать, что ты сербов сейчас оскорбляешь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:00
Да не нужно. Большинство игроков сборной Сербии, как и Боснии и Герцеговины, играют в западных клубах, и оттуда на их игру против сборной России будут смотреть как не предательство.

Если мы хотим перессориться со всеми, с кем ещё не перессорились, то валяйте.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:22
Смотришь на Джеко и Пьянича - дровосеки чистой воды, что и доказывают своими поступками. Хорошо там у них антироссийская пропаганда работает. Мы - враги для "великой" Боснии и Герцеговины (плевок на карте). Так по крайней мере считают эти два типа.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:15
Правильно надо играть с братьями, а не со всякой шолупенью!
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