Пейчинович считает, что сборной России нужно сыграть матч против Сербии

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» высказался о том, что игроки сборной Боснии и Герцеговины и отказались от товарищеского матча против сборной России.

Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика.