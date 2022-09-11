Камышев — о Гогниеве: «Психологически стало чуть-чуть повеселее в команде»

Защитник «Химок» похвалил наставника команды .

Молодой тренер, харизматичный, мотиватор. У нас сейчас физика, тактика. Все как должно быть!

В матче с «Оренбургом» я первый тайм на скамейке отсидел. Он бровку истоптал больше, чем наши латерали. Конечно, так нельзя говорить, что они мало набегали. Он очень активный, эмоциональный. И все этим тоже заряжаются.

Психологически стало чуть-чуть повеселее в команде, полегче.

Страшный взгляд Гогниева на пресс-конференциях. Это вам страшно, с нами он подобрее, чем с вами. Мы же свои.