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Камышев — о Гогниеве: «Психологически стало чуть-чуть повеселее в команде»

сегодня, 10:58

Защитник «Химок» Илья Камышев похвалил наставника команды Спартака Гогниева.

Молодой тренер, харизматичный, мотиватор. У нас сейчас физика, тактика. Все как должно быть!

В матче с «Оренбургом» я первый тайм на скамейке отсидел. Он бровку истоптал больше, чем наши латерали. Конечно, так нельзя говорить, что они мало набегали. Он очень активный, эмоциональный. И все этим тоже заряжаются.

Психологически стало чуть-чуть повеселее в команде, полегче.

Страшный взгляд Гогниева на пресс-конференциях. Это вам страшно, с нами он подобрее, чем с вами. Мы же свои.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:32
Это всё до первого поражения с крупным счётом.
Capral
Capral
сегодня в 11:29
У Гогниева тактика?
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 11:08
Только сильно не веселитесь, работать надо.
Гость
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