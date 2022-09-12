Рахимич — о Fan ID: «Футбол должен объединять людей, а не разъединять»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о Fan ID.

Что касается Fan ID, я тоже хотел оформить. Что-то фото не получается загрузить, никак не могу сделать, зайти на Госуслуги. Мне кажется, эту систему для болельщиков надо упростить. Чтобы ходил полный стадион, чтобы люди болели за свою команду. Футбол должен объединять людей, а не разъединять. Многие из-за этого не ходят на футбол, бойкотируют матчи.