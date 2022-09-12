Рахимич — о Fan ID: «Футбол должен объединять людей, а не разъединять»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о Fan ID.
Что касается Fan ID, я тоже хотел оформить. Что-то фото не получается загрузить, никак не могу сделать, зайти на Госуслуги. Мне кажется, эту систему для болельщиков надо упростить. Чтобы ходил полный стадион, чтобы люди болели за свою команду. Футбол должен объединять людей, а не разъединять. Многие из-за этого не ходят на футбол, бойкотируют матчи.
Мне жалко наших фанатов, которых нет на стадионе. Они — 12-й игрок ЦСКА, всегда были и поддерживали команду. Мне кажется, если бы они были на стадионе, ЦСКА играл бы ещё лучше. Жалко людей, народ, который должен мучиться, чтобы попасть на футбол.
Вопрос к Элверу - а наличие на фан трибуне дымовухи, петард, многоэтажного мата, потасовок (при отсутствии fan id) людей сильно объединит с теми кто пришел на стадион с семьей, друзьями. чтобы насладиться игрой? Так что этот лозунг, что fan id разъединяет людей, это лукавство. Надо искать компромисс.
Вопрос к Элверу - а наличие на фан трибуне дымовухи, петард, многоэтажного мата, потасовок (при отсутствии fan id) людей сильно объединит с теми кто пришел на стадион с семьей, друзьями. чтобы насладиться игрой? Так что этот лозунг, что fan id разъединяет людей, это лукавство. Надо искать компромисс.