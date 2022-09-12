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Рахимич — о Fan ID: «Футбол должен объединять людей, а не разъединять»

сегодня, 20:47

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о Fan ID.

Что касается Fan ID, я тоже хотел оформить. Что-то фото не получается загрузить, никак не могу сделать, зайти на Госуслуги. Мне кажется, эту систему для болельщиков надо упростить. Чтобы ходил полный стадион, чтобы люди болели за свою команду. Футбол должен объединять людей, а не разъединять. Многие из-за этого не ходят на футбол, бойкотируют матчи.

Мне жалко наших фанатов, которых нет на стадионе. Они — 12-й игрок ЦСКА, всегда были и поддерживали команду. Мне кажется, если бы они были на стадионе, ЦСКА играл бы ещё лучше. Жалко людей, народ, который должен мучиться, чтобы попасть на футбол.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 21:59
Надо людьми оставаться и на балете, и на футболе и вообще всегда. Нормальным людям fan id не приносит никаких хлопот. Им не от кого прятаться, что то скрывать, т.к. они ведут себя по-людски всегда и везде.
протон
протон
сегодня в 21:51
Через госуслуги сделал за пять минут?
Да бред же. Вопрос не в фанатах. Вопрос в невозможности привлечь людей на футбол спонтанно.
Вот заметьте. Все кто разбирается в футболе против этого идиотизма. Игроки, тренеры, настоящие любители футбола, регулярно посещающие матчи.
karnager
karnager
сегодня в 21:17
Так зачем фан айди? по снилсу го проходить
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:13
По поводу "соединения людей посредством футбола"-это отсыл к решениям ФИФА-УЕФА??? Самому не смешно???
adekvat
adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:59
Это футбол , не балет, всякое бывает.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:56
К тому же, этих объединителей приходится держать в отдельном вольере.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:52, ред.
Фраза "футбол должен объединять людей - это бесспорная истина.

Вопрос к Элверу - а наличие на фан трибуне дымовухи, петард, многоэтажного мата, потасовок (при отсутствии fan id) людей сильно объединит с теми кто пришел на стадион с семьей, друзьями. чтобы насладиться игрой? Так что этот лозунг, что fan id разъединяет людей, это лукавство. Надо искать компромисс.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:49
Сказано Очень даже Правильно...
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