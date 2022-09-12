Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Аршавин назвал двух лучших футболистов «Зенита» на данный момент

сегодня, 19:36

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучших футболистов «Зенита» на данный момент.

Если из «Зенита», то, скорее всего, это будут Клаудиньо или Вендел.

Все новости
Зделар: «На русском я знаю не только плохие слова»
Сегодня, 20:29
Смородская: «Не удивляет увольнение Талалаева»
Сегодня, 19:48
Хаджи: «Джикия — это вообще не защитник»
Сегодня, 19:13
Сёмин: «„Ростов“ поборется за тройку в этом сезоне РПЛ»
Сегодня, 17:55
Канчельскис: «„Спартак“ будет бороться за 4-е или 5-е место»
Сегодня, 17:38
Мостовой: «Не удивило увольнение Талалаева. В „Ахмате“ непросто работать»
Сегодня, 17:27
Сортировать
Все комментарии
Dinamo
Dinamo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:35
Россиянина... Ну, Вы и сказанули, конечно :))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:21
А я назову лучшим россиянина и это Алексей Миллер. Именно благодаря этому "игроку" и процветает Зенит. Закончит карьеру Алексей и будет Зенит рубиться со Спартаком за 7-8 места.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:11
А были когда-то лучшими отечественные футболисты.Это прогресс,или регресс,Андрюха???
Futurista
Futurista
сегодня в 20:06, ред.
Лучшие игроки Зенита 2007-08 Погребняк, Аршавин, Анюков, Зырянов...
лучшие игроки Зенита 2022 Клаудиньо, Вендел, Малком, Барриос...все что нужно знать о сегодняшнем Зените)...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:42
Мнение Аршавина.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 