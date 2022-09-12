Аршавин назвал двух лучших футболистов «Зенита» на данный момент

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучших футболистов «Зенита» на данный момент.
Если из «Зенита», то, скорее всего, это будут Клаудиньо или Вендел.
Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучших футболистов «Зенита» на данный момент.
Если из «Зенита», то, скорее всего, это будут Клаудиньо или Вендел.
лучшие игроки Зенита 2022 Клаудиньо, Вендел, Малком, Барриос...все что нужно знать о сегодняшнем Зените)...
лучшие игроки Зенита 2022 Клаудиньо, Вендел, Малком, Барриос...все что нужно знать о сегодняшнем Зените)...