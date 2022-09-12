Зделар: «На русском я знаю не только плохие слова»

Полузащитник ЦСКА рассказал, как проходит его изучение русского языка.

Что насчет моего русского? Я уже много чего понимаю, потому что постоянно встречаюсь и общаюсь с русскими футболистами. Да, есть переводчик, но многое уже понимаю без его подсказок. Русский язык почти такой же, как и сербский, но стараюсь его учить.

Сложен ли язык для меня? Вообще нет. Уже понимаю слова тренера и партнеров по команде. И да, на русском знаю не только плохие слова. Вот увидите, через несколько месяцев буду говорить с вами на русском языке.