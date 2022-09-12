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Зделар: «На русском я знаю не только плохие слова»

сегодня, 20:29

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, как проходит его изучение русского языка.

Что насчет моего русского? Я уже много чего понимаю, потому что постоянно встречаюсь и общаюсь с русскими футболистами. Да, есть переводчик, но многое уже понимаю без его подсказок. Русский язык почти такой же, как и сербский, но стараюсь его учить.

Сложен ли язык для меня? Вообще нет. Уже понимаю слова тренера и партнеров по команде. И да, на русском знаю не только плохие слова. Вот увидите, через несколько месяцев буду говорить с вами на русском языке.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:28, ред.
Акинфеев учит Зделара русскому языку после треньки?)))хахах а третий Мойзес сидит))хахах
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:10
Это сербский язык почти как русский.Обратное могут сказать только Македонцы,но не современные болгары.Ибо пресловутые Кирилл и Методий вылупились на территории Македонии. А создатель кириллицы вообще Климент Охридский..Тоже Северная Македония(ныне).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:53
Молодец Саша, верю, что так и будет. Удачи на поле и в изучении могучего и великого русского языка.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:46
pomor45
pomor45
сегодня в 20:43
Плохие лучше помогают справиться со стрессом, поэтому и осваивают их в первую очередь.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:33, ред.
Вот и ладненько, для серба русский язык не проблема. Удачи тебе с ЦСКА.
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