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Хаджи: «Джикия — это вообще не защитник»

сегодня, 19:13

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о защитнике «красно-белых» Георгие Джикии.

Берут сейчас Мевлю — это абсолютно среднего уровня защитник. Там никого нельзя выделить. Джикия вообще не защитник — он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперёд. Куда ты лезешь? Ты защитник. В конце, когда гол забивали, он опоздал. Что тебе там делать? Тренер не видит? Просто потерял позицию, и такие промашки постоянно.

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Все комментарии
Georgud
Georgud
сегодня в 19:59, ред.
Джикия просто распиаренный ноль. Почти все голы в сборной на его совести.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:59
Ну,спартачи! Ну,партачи,особенно отставные.Обос...т,так обо...т,-врагов не надо.Жил человек,играл,в сборной "феерил",и вдруг в конце карьеры узнал,что он вообще не футболист.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:50, ред.
Администратор и есть администратор - что с него взять. И такие люди на высоких футбольных должностях, Он даже не понимает что говорит. Опустим его слова о том, что Джикия лидер, но не защитник - бог судья бывшему чиновнику. Но на полном серьёзе утверждать, что Джикия обязан заниматься только функциями защитника и не ходить вперёд - высшая степень непрофессионализма.
А какой мощный аргумент приводит г-н Хаджи в обосновании своих слов. Мол, пока защитник поддерживал атаку, в ворота его команды забили мяч. Нет слов...
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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:20
Очень поздно поняли, что грузин никакой.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:14
Других игроков нет, затыкают дыры кем могут.
Гость
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