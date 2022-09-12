Хаджи: «Джикия — это вообще не защитник»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о защитнике «красно-белых» .

Берут сейчас Мевлю — это абсолютно среднего уровня защитник. Там никого нельзя выделить. Джикия вообще не защитник — он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперёд. Куда ты лезешь? Ты защитник. В конце, когда гол забивали, он опоздал. Что тебе там делать? Тренер не видит? Просто потерял позицию, и такие промашки постоянно.