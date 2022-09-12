«Рома» одержала гостевую победу над «Эмполи»

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вчера, 23:40

«Рома» в гостях обыграла «Эмполи» (2:1) в матче 6-го тура Серии А.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала. На 43-й минуте полузащитник «Эмполи» Филиппо Бандинелли сравнял счёт. На 71-й минуте форвард «Ромы» Тэмми Абрахам снова вывел свою команду вперёд. На 77-й минуте полузащитник римского клуба Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти. На 87-й минуте красную карточку получил хавбек «Эмполи» Жан-Даниэль Акпа Акпро.

«Рома» идёт на 5-м месте (13 очков), «Эмполи» занимает 16-е место (4 очка).