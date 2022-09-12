Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2022/2023

«Рома» одержала гостевую победу над «Эмполи»

вчера, 23:40
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» в гостях обыграла «Эмполи» (2:1) в матче 6-го тура Серии А.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала. На 43-й минуте полузащитник «Эмполи» Филиппо Бандинелли сравнял счёт. На 71-й минуте форвард «Ромы» Тэмми Абрахам снова вывел свою команду вперёд. На 77-й минуте полузащитник римского клуба Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти. На 87-й минуте красную карточку получил хавбек «Эмполи» Жан-Даниэль Акпа Акпро.

«Рома» идёт на 5-м месте (13 очков), «Эмполи» занимает 16-е место (4 очка).

Все новости
3-я подряд осечка «Баварии» и серия побед «Реала». Обзор тура РПЛ и топ-5
Сегодня, 00:19 Фото
Дзюба впервые провёл весь матч в запасе после перехода в «Адану Демирспор»
Вчера, 23:52
«Бетис» минимально обыграл «Вильярреал»
Вчера, 00:02
«Ювентус» не смог обыграть «Салернитану»
11 сентября
«Монако» обыграл «Лион»
11 сентября
«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся в топ-3 РПЛ
11 сентября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:58
Моё сугубо личное мнение, человека, который смотрит футбол Как минимум 25 лет. Не понимаю , почему до сих пор Дибала не в супер клубе ?!! Ощущение что в Реал его нужно, в в такой команде например как МЮ, уверен он бы раскрылся так, что составил бы конкуренцию Мбапе. Сейчас только лишь одна разница, что Мбапе играет с суперзвездами а Дибала просто вывозит сам.
протон
протон
вчера в 23:59
Мои поздравления Рома
протон
протон
вчера в 23:45
Отмучались. Спасибо Дибале за 3 очка
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:43
Ну как-то так, натужно .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 