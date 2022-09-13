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Нигматуллин: «„Спартак“ крайне слабо играет в обороне»

сегодня, 07:29

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал игру «красно-белых» в обороне.

Понятно, что после игры с «Зенитом» настроение было не самое лучшее. Но у сильных спортсменов после поражения появляется реваншистский дух и желание быстрее исправить ситуацию, а не опускать руки и пропускать четыре в следующей же игре.

Эти два матча показали, что «Спартак» крайне слабо играет в обороне, уровень игры в обороне – на уровне Второй лиги. Абсолютно пассивная игра, и при индивидуальной игре с футболистом, и при командной. Что «Зенит» делал, что хотел, что «Ростов».

Понятно, что в этом году новый тренер Гильермо Абаскаль определенные яркие краски добавил, но игра в обороне – это тоже его задача, с которой в последних двух играх он справился из рук вон плохо. Вроде бы в атаке с тем же «Ростовом» пару хороших мячей забили и моменты создавали, но когда команда пропускает так легко, никакая яркая игра в атаке не поможет.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:12
Оборона - проблемная линия практически у всех команд РПЛ - нет у нас сейчас качественных защитников. А с приглашением иностранцев, по понятным причинам, вопрос решить тоже невозможно. Вот и приходится обходиться тем, что есть. Другой вопрос, что эти проблемы нужно решать организацией игры, и, в первую очередь, в центре поля. А когда ошибки начинаются сразу после потери мяча и продолжаются на всех участках, то никакая защита не спасет. Ну и старый бразильский принцип - вы забьете нам, сколько сможете, а мы вам сколько нужно - еще никто не отменял.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:03
Небывает идиальной обороны!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:57
Максименко как дуршлаг, Селихов тоже стал не лучше.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 07:41
Оборона, это Ахиллесова пята Спартака.
dwvaf44rpna9
dwvaf44rpna9
сегодня в 07:38
зато как он играет в атаке...
Гость
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