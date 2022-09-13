Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Карпин: «Почему обыграли „Спартак“? Потому что мы забили 4, а они только 2»

сегодня, 00:48
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему его команда обыграла «Спартак» (4:2) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

(До гола) была скованность, зажатость из‑за ответственности за результат. После гола стали играть так, как планировали. Чем мы были сильнее «Спартака»? Мы забили четыре, а они только два. Средства, которые привели к голам, расскажу нашим футболистам. Что понравилось? Что после пропущенного гола стали агрессивнее, прессинговать без оглядки назад. Тысячная доля секунды иногда решает. Боязнь ошибиться уменьшилась, терять было уже нечего. После гола провели самую длинную позиционную атаку. Это говорит о том, что футболисты раскрепостились.

Все новости
В. Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ
Вчера, 23:24
Кавазашвили: «Буду рад, если „Спартак“ поборется за первую пятерку в РПЛ»
Вчера, 22:57
Бояринцев: «„Спартак“ точно поборется за чемпионство»
Вчера, 21:40
Кавазашвили: «Абаскаль заставляет „Спартак“ играть в атакующий футбол»
Вчера, 21:23
Рахимич — о Fan ID: «Футбол должен объединять людей, а не разъединять»
Вчера, 20:47
Зделар: «На русском я знаю не только плохие слова»
Вчера, 20:29
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:54
Простая арифметика от Карпина)
karnager
karnager
сегодня в 00:54
Валера - гений! А не Кодзима
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:51
Валера умеет настроить команду
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 00:50
Китайская философия епти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 