В. Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» объяснил, почему казанский клуб вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона.

Уехали легионеры. У ребят, которые не получали игровой практики, был шанс доказать свою состоятельность. Но не все воспользовались им. Уровень мастерства оставшихся футболистов не позволил «Рубину» остаться в РПЛ . Не все легионеры, кстати, сами хотели уезжать. Сыграли внешние факторы.

Когда стало ясно, что всё плохо кончится? Честно — только тогда, когда Лисакович не забил пенальти «Уфе» на последней минуте. До этого верили, что сможем зацепиться. Причем когда пошли новости о моратории на вылет, сразу с ребятами договорились — даже не рассчитываем на него.