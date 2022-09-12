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В. Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ

вчера, 23:24

Бывший полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев объяснил, почему казанский клуб вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона.

Уехали легионеры. У ребят, которые не получали игровой практики, был шанс доказать свою состоятельность. Но не все воспользовались им. Уровень мастерства оставшихся футболистов не позволил «Рубину» остаться в РПЛ. Не все легионеры, кстати, сами хотели уезжать. Сыграли внешние факторы.

Когда стало ясно, что всё плохо кончится? Честно — только тогда, когда Лисакович не забил пенальти «Уфе» на последней минуте. До этого верили, что сможем зацепиться. Причем когда пошли новости о моратории на вылет, сразу с ребятами договорились — даже не рассчитываем на него.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:11, ред.
Хорошо что есть на свете полузащитник Игнатьев, проливший таки свет на проблемы Рубина...
minai
minai
вчера в 23:56, ред.
Потому, что Бегемот всегда ставит трусливый футбол.
протон
протон
вчера в 23:40
Не умеем мы играть. Как уехали легионеры уровень на табло.
c3juc2fcrugg
c3juc2fcrugg
вчера в 23:27
Все правильно, молодежь уже не о футболе думают...
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