Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Бояринцев: «„Спартак“ точно поборется за чемпионство»

сегодня, 21:40

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о проблемах «красно-белых».

Опережаете события, что «Спартак» не борется за чемпионство — всего сыграли девять туров. Вся борьба ещё впереди, поэтому не стоит сбрасывать «Спартак» со счетов. Команда точно поборется.

В последнее время есть проблемы в обороне. Вчера два первых мяча от «Ростова» пропустили и фактически проиграли игру. Слишком много свободы даёт «Спартак» в опорной зоне и в середине поля. Игрок на линии штрафной не находится под давлением, спокойно на исполнение забивает два мяча. «Спартаку» либо надо прибавлять в обороне, либо усиливаться, чтобы претендовать на какие-то высокие места. Других вариантов нет. Если в атаке ещё более-менее, то в обороне всё больше и больше проблем с каждым матчем.

Я не думаю, что последние неудачи взаимосвязаны с переменами в руководстве клуба. «Спартак» показывал хорошую результативную игру, когда перемены в руководстве были, планировались и обсуждались. Не думаю, что это как-то влияет.

У «Спартака» даже в матче с «Ростовом» были очень хорошие взаимодействия впереди — группа атаки смотрится неплохо. Но за ошибки в обороне соперник наказывает.

Все новости
Кавазашвили: «Абаскаль заставляет „Спартак“ играть в атакующий футбол»
Сегодня, 21:23
Рахимич — о Fan ID: «Футбол должен объединять людей, а не разъединять»
Сегодня, 20:47
Зделар: «На русском я знаю не только плохие слова»
Сегодня, 20:29
Смородская: «Не удивляет увольнение Талалаева»
Сегодня, 19:48
Аршавин назвал двух лучших футболистов «Зенита» на данный момент
Сегодня, 19:36
Хаджи: «Джикия — это вообще не защитник»
Сегодня, 19:13
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 22:01
Точно поборется...но это не точно...
LOpp
LOpp
сегодня в 22:01
Бояринцев это понял после матча с Зенитом или Ростовом?
drug01
drug01
сегодня в 21:52
Только в каком году?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 21:51
Ну да - впереди ещё 100 лет до юбилея
Boricku
Boricku
сегодня в 21:44
После того, как сплавят тренера, а его сплавляют.. Может и заиграют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 