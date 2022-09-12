Бояринцев: «„Спартак“ точно поборется за чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» высказался о проблемах «красно-белых».

Опережаете события, что «Спартак» не борется за чемпионство — всего сыграли девять туров. Вся борьба ещё впереди, поэтому не стоит сбрасывать «Спартак» со счетов. Команда точно поборется.

В последнее время есть проблемы в обороне. Вчера два первых мяча от «Ростова» пропустили и фактически проиграли игру. Слишком много свободы даёт «Спартак» в опорной зоне и в середине поля. Игрок на линии штрафной не находится под давлением, спокойно на исполнение забивает два мяча. «Спартаку» либо надо прибавлять в обороне, либо усиливаться, чтобы претендовать на какие-то высокие места. Других вариантов нет. Если в атаке ещё более-менее, то в обороне всё больше и больше проблем с каждым матчем.

Я не думаю, что последние неудачи взаимосвязаны с переменами в руководстве клуба. «Спартак» показывал хорошую результативную игру, когда перемены в руководстве были, планировались и обсуждались. Не думаю, что это как-то влияет.

У «Спартака» даже в матче с «Ростовом» были очень хорошие взаимодействия впереди — группа атаки смотрится неплохо. Но за ошибки в обороне соперник наказывает.