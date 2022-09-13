Колыванов: «Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой»

Бывший форвард сборной России осудил за неспортивное поведение в матче против «Ростова», когда у футболиста произошла стычка с .

Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя. Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является.

Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично. Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил.

Когда была хорошая конкуренция – он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.

Судьи по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то – нет. В Европе не закрыли бы.

Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды.