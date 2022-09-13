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Колыванов: «Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой»

сегодня, 07:19
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов осудил Александра Соболева за неспортивное поведение в матче против «Ростова», когда у футболиста произошла стычка с Даниилом Уткиным.

Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя. Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является.

Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично. Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил.

Когда была хорошая конкуренция – он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.

Судьи по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то – нет. В Европе не закрыли бы.

Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:31
Да так оно и есть. Как говорится, из грязи в князи .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:24
Так и есть плюс мне кажется, что немного 56оватый.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:10
Соболев "звезду" поймал почти сразу после перехода в Спартак! Публичный конфликт со своим "корефаном" Дзюбой тому подтверждение! Что касается игры то на поле допускает чудовищное количество брака и "выплывает" только за счёт своих природных физических данных! Хотя имея такие габариты при малейшем силовом контакте частенько оказывается на газоне "корчась от боли"!
stavr74
stavr74
сегодня в 09:06
«Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой»
сказала СУПЕРзвёздочка
Dima salev
Dima salev
сегодня в 09:05
Соболев это обычный игрок и не уровня Спартака
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:46
А звездиться то еще рановато.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:26
Соболев должен был быть удален, и это не первый раз. Повел себя как Дзагоев, не красиво
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:22, ред.
А если бы он и был суперзвездой, то тогда можно и за рамки? При чем тут вообще "звезда-не звезда" и наколотил ли ты больше Дзюбы или меньше?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:05
Да,воспитания нашим,многим футболистам не хватает,а чаще,его и вовсе нет!! В советское время такого случая на камеру думаю не было,там может в раздевалке возможно!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:56
Так оно и есть.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:52
Молодец, Колыванов, что в открытую сказал, что Соболь зазнавшееся хамло и что в Европе его за такие выходки выгнали бы с позором с поля!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:50
Колыванов прав. И очень многим футболистам не хватает скромности и воспитания. Тренерам , ТВ, журналистам над воспитанием игроков надо работать постоянно. Тогда не будем терять таланты, Кокорин уже это понял, но поздно.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:44
Что есть, то есть, это хорошо видно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:26
В принципе Игорь прав. Это кстати и других касается.
YVG
YVG
сегодня в 07:22, ред.
Дерево хуже Дзюбы. Просто он с десятого места, а думает, что чемпион.
Гость
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