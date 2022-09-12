Кавазашвили: «Буду рад, если „Спартак“ поборется за первую пятерку в РПЛ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ .

Я еще в самом начале чемпионата сказал, что прогнозировать успехи команды надо не после двух-трех побед в первых матчах турнира, а по выступлению в первом круге. Именно тогда будет понятно, смогут ли «красно-белые» выдержать физическое и моральное напряжение на протяжении всего турнира.