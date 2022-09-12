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Кавазашвили: «Буду рад, если „Спартак“ поборется за первую пятерку в РПЛ»

вчера, 22:57

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Я еще в самом начале чемпионата сказал, что прогнозировать успехи команды надо не после двух-трех побед в первых матчах турнира, а по выступлению в первом круге. Именно тогда будет понятно, смогут ли «красно-белые» выдержать физическое и моральное напряжение на протяжении всего турнира.

Я могу сказать откровенно, что чемпионом «Спартак» не станет. Я буду рад, если «красно-белые» будут бороться за первую пятерку в РПЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:33
Дед сбавил обороты
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:18
Даже если попадёт в евро турнир Это уже Хорошо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:13
НЕ очарованный ветеран.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:07
Не все
Гость
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