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«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки» в Кубке России

сегодня, 17:06
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗакончился после серии пенальти

«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки» (1:1, 5:3 по пенальти) в матче 2-го тура Кубка России.

Первый гол на 83-й минуте забил нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов. На 85-й минуте полузащитник «Химок» Денис Глушаков сравнял счёт. На 86-й минуте хавбек «Химок» Илья Камышев был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

Игра перешла в серию пенальти, где более удачливым оказался «Пари НН», победив со счётом 5:3. Единственный одиннадцатиметровый удар в составе «Химок» не реализовал Александр Ломовицкий.

В матче 1-го тура Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2), а «Пари НН» обыграл «Локомотив» (2:0).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:11, ред.
Молодцы,хоть и не 3-2.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:05
Ждём увольнения тренера Химок.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:47
Как будто по настоящему играли !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:37
Нижегородцы были ближе к победе, серия пенальти всё расставила по местам.
dok66
dok66
сегодня в 17:29
Все по делу .
drug01
drug01
сегодня в 17:11
Молодцы так держать
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 17:07
Лишил Глушаков меня выигрышной ставки
Гость
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