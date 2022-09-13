«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки» в Кубке России

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сегодня, 17:06

«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки» (1:1, 5:3 по пенальти) в матче 2-го тура Кубка России.

Первый гол на 83-й минуте забил нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов. На 85-й минуте полузащитник «Химок» Денис Глушаков сравнял счёт. На 86-й минуте хавбек «Химок» Илья Камышев был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

Игра перешла в серию пенальти, где более удачливым оказался «Пари НН», победив со счётом 5:3. Единственный одиннадцатиметровый удар в составе «Химок» не реализовал Александр Ломовицкий.

В матче 1-го тура Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2), а «Пари НН» обыграл «Локомотив» (2:0).