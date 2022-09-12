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Дзюба впервые провёл весь матч в запасе после перехода в «Адану Демирспор»

вчера, 23:52
Адана ДемирспорЛоготип футбольный клуб Адана Демирспор3 : 2Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

«Адана Демирспор» обыграла «Трабзонспор» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Турции.

Российский нападающий Артем Дзюба начал игру на скамейке запасных, так и не появившись на поле. Это первый случай Дзюбы после перехода в «Адану», когда он не вышел на поле. До этого Артем два раза появлялся в стартовом составе, а один раз вышел на замену.

У Дзюба один гол в трёх матчах в составе «Аданы Демирспор».

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Дзюба Артём
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 00:56
Сразу сел на лавку, российский лимитчик !
karnager
karnager
сегодня в 00:55
Все, уже устал Дзюба. Будет 3+1 - 3 играть, 1 сидеть, потом 2-2, потом 1-3 )))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:53
Кокорин больше просидел.
Mangur
Mangur
сегодня в 00:48
Не простительно талантам простаивать
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:42
Он станет профессиональным шлифовшиком скамейки запасных,они уже жалеют,что подписали Бревно Рукоблудского.
В Турции футбол быстрый,эмоциональный,в России футбола почти нет.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 00:23
Видимо Артёму пора привыкать к роли запасного. Годы берут свое.
протон
протон
сегодня в 00:13
Турецкая лига во много раз сильнее РПЛ, поэтому они там не тянут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:57
А так хорошо начал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
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