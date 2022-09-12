Дзюба впервые провёл весь матч в запасе после перехода в «Адану Демирспор»

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вчера, 23:52

«Адана Демирспор» обыграла «Трабзонспор» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Турции.

Российский нападающий начал игру на скамейке запасных, так и не появившись на поле. Это первый случай Дзюбы после перехода в «Адану», когда он не вышел на поле. До этого Артем два раза появлялся в стартовом составе, а один раз вышел на замену.

У Дзюба один гол в трёх матчах в составе «Аданы Демирспор».