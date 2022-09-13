3-я подряд осечка «Баварии» и серия побед «Реала». Обзор тура РПЛ и топ-5

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сегодня, 00:19

Завершились все матчи тура топ-5 лиг Европы и Российской Премьер-Лиги. В Английской Премьер-Лиге игры не проводились из-за смерти королевы Елизаветы II.

В Бундеслиге «Бавария» третий тур подряд сыграла вничью. В матче 7-го тура мюнхенский клуб разделил очки со «Штутгартом» (2:2). «Боруссия» Дортмунд тоже не смогла победить, «шмели» проиграли «Лейпцигу» со счётом 0:3. Это был первый матч у руля «быков» для Марко Розе, который сменил на этой должности Доменико Тедеско. Лидирует в Бундеслиге «Унион» из Берлина (14 очков), который в этом туре минимально обыграл «Кёльн» (1:0). 2-е место в таблице занимает «Фрайбург» (13 очков), а «Бавария» расположилась на 3-м месте (12 очков). Последнее место зоны Лиги чемпионов занимает «Хоффенхайм» (12 очков). «Боруссия» Дортмунд расположилась на 5-м месте (12 очков), а «Лейпциг» — на 10-м месте (8 очков). «Байер», за который выступают Сердар Азмун и Андрей Лунев, занимает 17-е место (4 очка).

В Ла Лиге «Реал» продолжает побеждать. Мадридский клуб одержал 5 побед за 5 матчей. В этом туре «сливочные» разгромили «Мальорку» (4:1). «Барселона» тоже отметилась разгромом — со счётом 4:0 «сине-гранатовые» обыграли «Кадис». В этом туре не отстает от своих соперников в плане результатов и «Атлетико» — «матрасники» с крупным счётом обыграли «Сельту» (4:1). На 1-м месте в Ла Лиге расположился «Реал» (15 очков), 2-е место занимает «Барселона» (13 очков), а третье — «Бетис» (12 очков). Замыкает топ-4 «Осасуна» (12 очков). «Атлетико» расположился на 7-м месте (10 очков). «Севилья», обыграв «Эспаньол» (3:2), поднялась на 15-е место (4 очка), а «Валенсия» проиграла «Райо Вальекано» (1:2) и опустилась на 12-е место (6 очков).

В Лиге 1 ПСЖ одержал победу над «Брестом» (1:0), «Марсель» обыграл «Лилль» (2:1), а «Монако» Александра Головина выиграло у «Лиона» (2:1). 1-е место в чемпионате Франции делят между собой ПСЖ и «Марсель» (по 19 очков). Далее идут «Ланс» (17 очков) и «Лорьян» (16 очков). «Лион» занимает 5-е место (13 очков), а «Монако» — 7-е место (11 очков).

В Серии А «Наполи» в 6-м туре обыграло «Специю» (1:0), а «Милан» одержал победу над «Сампдорией» (2:1). «Ювентус» сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2), а «Аталанта» потеряла очки в матче с «Кремонезе» (1:1). «Интер» обыграл «Торино» (1:0), а «Рома» одержала победу над «Эмполи» (2:1). Лидируют в чемпионате Италии «Наполи», «Аталанта» и «Милан» (по 14 очков). Далее идут «Удинезе» и «Рома» (по 13 очков). «Интер» расположился на 6-м месте (12 очков), а «Ювентус» — на 8-м месте (10 очков).