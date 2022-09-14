«Ростов» обыграл на своем поле «Оренбург» в Кубке России

«Ростов» во втором туре Кубка России уверенно обыграл «Оренбург» со счётом 3:1.
Дублем в этой встрече отметился форвард «Ростова» Егор Голенков, ещё один гол ростовчан на счету Кирилла Щетинина. За «Оренбург» забил Михаил Сиваков.
«Ростов» лидирует в группе после двух туров, «Оренбург» на последнем месте.
Ростов заслуженно победил. Оренбург во втором тайме вообще никакой был, даже странно, что смогли забить.
Более 22 тысяч пришли, будний день и почти рабочее время. И вроде порядок на трибунах, никто не дерется, файеры не жгут) Как же скучают по футболу нормальные люди!
Ростов заслуженно победил. Оренбург во втором тайме вообще никакой был, даже странно, что смогли забить.
Более 22 тысяч пришли, будний день и почти рабочее время. И вроде порядок на трибунах, никто не дерется, файеры не жгут) Как же скучают по футболу нормальные люди!
Ну а в общем, победа закономерна - Ростов был очевидно сильнее!!
Егорка снова дубль, да еще и голевая.. Браво!!
Всех болел и сопереживающих с победой!!
Ура, ура!!))
Ну а в общем, победа закономерна - Ростов был очевидно сильнее!!
Егорка снова дубль, да еще и голевая.. Браво!!
Всех болел и сопереживающих с победой!!
Ура, ура!!))