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«Ростов» обыграл на своем поле «Оренбург» в Кубке России

сегодня, 19:36
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Ростов» во втором туре Кубка России уверенно обыграл «Оренбург» со счётом 3:1.

Дублем в этой встрече отметился форвард «Ростова» Егор Голенков, ещё один гол ростовчан на счету Кирилла Щетинина. За «Оренбург» забил Михаил Сиваков.

«Ростов» лидирует в группе после двух туров, «Оренбург» на последнем месте.

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:14
Присоединяюся к поздравлениям,всех своих земляков,так же радует,что команда не сливает кубок,а держит уровень,молодцы!!!
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:39, ред.
Газовый кризис Европы докатился до РПЛ)...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:29
Как то так!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:27
С Победой ЗЕМЛЯКИ!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:26, ред.
Ростов - единственная команда которая ещё не проиграла в этом сезоне в чемпионате и в кубке
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:07
Сегодняшняя победа лишний раз доказывает, что Георгиевич умеет работать с молодёжью.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 20:00
Молодёжь в Ростове обнадёживает! Победа всегда радует!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:47
Три проекта получили по ушам!)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:45
Ростовчан с победой! Ждемс финал Ростов - ЦСКА!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:44
Поздравляю всех болел донского футбола с очередным успехом нашей команды! Голенков вообще снайпер-красавчик, четыре мяча за две кубковые игры. Дальнейших успехов нашим футболистам как в чемпионате так и в кубке страны!!!
протон
протон
сегодня в 19:43
Ростов с очередной победой, а вторая пара голов Голенкова на кубке хорош 2+1!, входит в привычку, это здорово, так продолжать дальше
Ростов заслуженно победил. Оренбург во втором тайме вообще никакой был, даже странно, что смогли забить.
Более 22 тысяч пришли, будний день и почти рабочее время. И вроде порядок на трибунах, никто не дерется, файеры не жгут) Как же скучают по футболу нормальные люди!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:41
Егор Голенков – 4 гола и 1 голевая передача в 2 кубковых матчах. Это супер результативность
Таганский
Таганский
сегодня в 19:40
Второй тайм был поинтереснее.. видимо, КВГ показал на недочеты, ну и несколько основных появились на поле..
Ну а в общем, победа закономерна - Ростов был очевидно сильнее!!
Егорка снова дубль, да еще и голевая.. Браво!!
Всех болел и сопереживающих с победой!!
Ура, ура!!))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:38
Поздравляю всех болельщиков Ростова с победой
Гость
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