«Ростов» обыграл на своем поле «Оренбург» в Кубке России

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сегодня, 19:36

«Ростов» во втором туре Кубка России уверенно обыграл «Оренбург» со счётом 3:1.

Дублем в этой встрече отметился форвард «Ростова» Егор Голенков, ещё один гол ростовчан на счету Кирилла Щетинина. За «Оренбург» забил Михаил Сиваков.

«Ростов» лидирует в группе после двух туров, «Оренбург» на последнем месте.