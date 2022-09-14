«Крылья Советов» обыграли «Зенит» во втором туре Кубка России.

«Крылья Советов» в рамках второго туре Кубка России обыграли «Зенит» со счётом 2:0.
Первый гол в матче забил на 83-й минуте матча Дмитрий Цыпченко. К этому времени «Зенит» уже играл в меньшинстве после удаления Клаудиньо. Бразилец получил две жёлтые карточки за две минуты.
В компенсированное арбитром время на 93-й минуте точку в матче поставил Максим Глушенков.
если бы все те ничьи переводили в победы, были бы вверху таблицы, но по итогу почти в самом конце))
если бы все те ничьи переводили в победы, были бы вверху таблицы, но по итогу почти в самом конце))
С заслуженной Победой Крылышки ! Отдельная благодарность и поздравления главному тренеру Игорю Осинькину. Вот так должна играть команда собранная из молодых игроков у которых горят глаза и которые не пасуют перед статусными соперниками.
Ну вот опять двадцать пять. Опять увидели гений Семака. Стоит немного ротировать состав как игра Зенита разваливается.
Не было главных героев в виде бразильцев и всё, Зенит капут. Это было и в игре против Алании, это мы видим и сейчас. А ведь каждый игрок Зенита качественней игроков Крылышек.
И даже такой гандикап не может выиграть у команды состоящей из молодёжи. А это говорит о том что Семак как тренер не может пользоваться сполна, тем потенциалом игроков которые есть в его распоряжении. Пора уже было за столько лет Семаку, сделать выводы и хоть чему-то научиться.
Хорошо что Зенит не играет в лиге чемпионов, а то бы опять как и прежде зеро в графе побед . Осинькин, дай на прокат ему свои конспекты, может там он что нибудь для себя найдёт полезного .
Ещё раз мои поздравления Крылышкам с Победой. Молодцы ребятушки.
Всем Добра !
С заслуженной Победой Крылышки ! Отдельная благодарность и поздравления главному тренеру Игорю Осинькину. Вот так должна играть команда собранная из молодых игроков у которых горят глаза и которые не пасуют перед статусными соперниками.
Ну вот опять двадцать пять. Опять увидели гений Семака. Стоит немного ротировать состав как игра Зенита разваливается.
Не было главных героев в виде бразильцев и всё, Зенит капут. Это было и в игре против Алании, это мы видим и сейчас. А ведь каждый игрок Зенита качественней игроков Крылышек.
И даже такой гандикап не может выиграть у команды состоящей из молодёжи. А это говорит о том что Семак как тренер не может пользоваться сполна, тем потенциалом игроков которые есть в его распоряжении. Пора уже было за столько лет Семаку, сделать выводы и хоть чему-то научиться.
Хорошо что Зенит не играет в лиге чемпионов, а то бы опять как и прежде зеро в графе побед . Осинькин, дай на прокат ему свои конспекты, может там он что нибудь для себя найдёт полезного .
Ещё раз мои поздравления Крылышкам с Победой. Молодцы ребятушки.
Всем Добра !