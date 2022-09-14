«Крылья Советов» обыграли «Зенит» во втором туре Кубка России.

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сегодня, 19:30

«Крылья Советов» в рамках второго туре Кубка России обыграли «Зенит» со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил на 83-й минуте матча Дмитрий Цыпченко. К этому времени «Зенит» уже играл в меньшинстве после удаления Клаудиньо. Бразилец получил две жёлтые карточки за две минуты.

В компенсированное арбитром время на 93-й минуте точку в матче поставил Максим Глушенков.