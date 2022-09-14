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«Крылья Советов» обыграли «Зенит» во втором туре Кубка России

сегодня, 19:30
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Крылья Советов» в рамках второго туре Кубка России обыграли «Зенит» со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил на 83-й минуте матча Дмитрий Цыпченко. К этому времени «Зенит» уже играл в меньшинстве после удаления Клаудиньо. Бразилец получил две жёлтые карточки за две минуты.

В компенсированное арбитром время на 93-й минуте точку в матче поставил Максим Глушенков.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
vedevas_93
vedevas_93 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 21:17, ред.
а вы знаете основной состав крыльев? у крыльев не было 5 игроков основы и даже во время игры они не вышли

а что должны понимать люди которые даже например злорадствуют? зенит не может выстроить игру даже на два фронта при бюджете в десять, а скорее больше раз чем у крыльев, а у крыльев как и у зенита играл резервный состав молодежи

как тут не смеяться над семаком
vedevas_93
vedevas_93 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 21:02, ред.
я вот кстати не понимаю по каким причинам зенит с их бюджетом не может выстроить команду которая сможет играть на два фронта всего

я бы осознал если бы еврокубки были и много игр, но всего одна игра в чемпионате ведь
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 21:01
Крыльев с победой! Дружескому клубу не жалко подарить победу в второсортном турнире.
К Зениту претензий нуль, основной состав практически не играл. А результат дал много повода для злорадствам многим людям которые мало, что понимают в футболе
makkie
makkie
сегодня в 20:57
Ай, молодцы, самарцы!

Вообще этот кубковый раунд не в пользу газовых команд - Сочи, Оренбург и Зенит синхронно проиграли свои матчи. Ляпота!

З.Ы. Как там успехи у Бакаева, тащит Зенит?))
LOpp
LOpp
сегодня в 20:54
Без бразильских легионеров Зенит команда уровня второй восьмёрки РПЛ
memphis
memphis
сегодня в 20:49
Резервный состав Крыльев перекрыл газ и выгнал Кудряшку!
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 20:41
наши не играют в еврокубках, но о каком уровне зенита может идти речь когда они не могут даже на два фронта играть, при этом у них бюджет раз в десять, а скорее больше чем у крыльев

в англии вон каждые три дня игры и ничего, выдерживают, а тут...))
pomor45
pomor45 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 20:28
Можно и так рассуждать, если не в грош не ставить КС.
1viking17
1viking17
сегодня в 20:28
С заслуженной ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:27
Бразильская самба в исполнении одинокого танцора выглядела уже не так зажигательно, и судья Кукуляк, набравшись храбрости, перекрыл газ на 77-й минуте..
pomor45
pomor45
сегодня в 20:26
Цыплят по осени считают, а у этого формата КР осень есть.
Zak11
Zak11
сегодня в 20:18
Стоило дать отдохнуть Венделу и Малкому, как Зенит сразу превратился в команду достаточно приземлённого уровня. Всё таки отсутствие игроков высокого уровня мешает Зениту побеждать. Крылья молодцы! Хорошая победа!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:09
Зенит щелкнет Факел и Спартак два раза, вот и первое место .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:01
Двух игроков не выпустили на поле и газпром влетел в трубу, рад за крылышек, мои поздравления.
adrianes
adrianes
сегодня в 19:59
На два фронта не могут играть. Стало быть все силы бросят на кубок париматч премьер,чтобы превзойти рекорд Спартака и стать четырехкратным обладателем.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:58
Смотрю за кубок наши топ команды не очень то выкладываются
adrianes
adrianes
сегодня в 19:56
Зенит он один,а Крыльев много,вот и завалили толпой миллионера.
Gahi
Gahi
сегодня в 19:56
Самое удивительное то, что в это самое время проходят игры в групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА, где команды России в них не участвуют и есть хорошая возможность лидерам проявить себя в Кубке России. Но видимо так устали футболисты, что получая такие деньги по контракту в команде "Зенита" позволяют себе играть с одолжением к тем кто за них болеет. Многие переживали что будет мало игр в создавшейся ситуации и нужно для практики заполнить пробел связанный с играми в еврокубках и что мы видим, какой резерв у лидера с таким составом как у "Зенита" что играл против "Крылья Советов", это средний клуб по меркам РПЛ. Так что заслуженная победа Самарской команды которая намного уступает гостям в финансовом плане. Но при этом готовы биться во всех матчах в которых они принимают участие. Молодцы Крылышки, удачного Вам полёта и благополучной посадки на вершине всех турнирах в которых Вы принимаете непосредственное участие. Удачи
Misha78
Misha78
сегодня в 19:56
Крылья и до удаления смотрелись интереснее, так что с закономерной победой Самару!
протон
протон
сегодня в 19:55
Второй состав Зенита не о чем. Основных бразилов не было и зенитушка поплыл!
Один Клаудиньо в центре поля не воин. Остальные же полузащитники думаю не скоро в старте появятся... С выходом Кузи и Моста вроде дело пошло, но тут уже сам Клауд психанул, видимо устал в одиночку за всю полузащиту пахать...
Особенно зона АЦПЗ - кошмар и ужас. Закономерный проигрыш именно Семака.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:55
Фееричная игра КС.......
2v9n5ktkypup
2v9n5ktkypup
сегодня в 19:52
вот так лучший тренер нарулил, продолжение следует...
старина
старина
сегодня в 19:51
Абсолютно справедливая победа Самары,с чем и поздравляю
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:47
Это европейский заговор против Газпрома!)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:47, ред.
«Крылья Советов» обыграли «Зенит» во втором туре Кубка России.

С заслуженной Победой Крылышки ! Отдельная благодарность и поздравления главному тренеру Игорю Осинькину. Вот так должна играть команда собранная из молодых игроков у которых горят глаза и которые не пасуют перед статусными соперниками.

Ну вот опять двадцать пять. Опять увидели гений Семака. Стоит немного ротировать состав как игра Зенита разваливается.

Не было главных героев в виде бразильцев и всё, Зенит капут. Это было и в игре против Алании, это мы видим и сейчас. А ведь каждый игрок Зенита качественней игроков Крылышек.

И даже такой гандикап не может выиграть у команды состоящей из молодёжи. А это говорит о том что Семак как тренер не может пользоваться сполна, тем потенциалом игроков которые есть в его распоряжении. Пора уже было за столько лет Семаку, сделать выводы и хоть чему-то научиться.

Хорошо что Зенит не играет в лиге чемпионов, а то бы опять как и прежде зеро в графе побед . Осинькин, дай на прокат ему свои конспекты, может там он что нибудь для себя найдёт полезного .

Ещё раз мои поздравления Крылышкам с Победой. Молодцы ребятушки.

Всем Добра !
протон
протон
сегодня в 19:46
Трезвый повар.
Могу заранее готовить текст в Ворде, зная, что игра подходит к концу. Не вариант? Что в этом плохого?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:45
Через год , через два Крылья в Кубке УЕФА !
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:44
Самарцев с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:44
Перед матчем со Спартаком убрали лучшего...
Futurista
Futurista
сегодня в 19:43
.
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