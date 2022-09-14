«Звезда» Комбарова выбила команду Медиалиги «Амкал» из Кубка России

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сегодня, 15:23

«Звезда», которой руководит Дмитрий Комбаров, в серии пенальти обыграла команду из Медиалиги «Амкал» (2:2, 4:2 по пенальти) в матче 1/64 финала Кубка России.

На 15-й минуте первый гол в игре забил защитник «Амкала» Сергей Киряков. На 24-й минуте полузащитник «Звезды» Никита Першин сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Дмитрий Великородный вывел «Звезду» вперёд. На 88-й минуте нападающий «Амкала» Виктор Блатов снова сравнял счёт.

Игра перешла в серию пенальти, где удачливее оказалась «Звезда» — 4:2.