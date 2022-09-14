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«Звезда» Комбарова выбила команду Медиалиги «Амкал» из Кубка России

сегодня, 15:23
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Звезда (Санкт-Петербург)ЗвездаЗакончился после серии пенальти

«Звезда», которой руководит Дмитрий Комбаров, в серии пенальти обыграла команду из Медиалиги «Амкал» (2:2, 4:2 по пенальти) в матче 1/64 финала Кубка России.

На 15-й минуте первый гол в игре забил защитник «Амкала» Сергей Киряков. На 24-й минуте полузащитник «Звезды» Никита Першин сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Дмитрий Великородный вывел «Звезду» вперёд. На 88-й минуте нападающий «Амкала» Виктор Блатов снова сравнял счёт.

Игра перешла в серию пенальти, где удачливее оказалась «Звезда» — 4:2.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:14
Всё проходит...
memphis
memphis
сегодня в 16:13
Наконец то!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:10
Респект Дима
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:04
Звезда Д.Комбарова взошла.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:58
Пора Димона в спартак назначать он сегодня совершил подвиг.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:40
А мне жаль немного, пусть бы еще прошли пару этапов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:33
Итак шороху навели, пора и честь знать...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:29
Этой медиалиге слишком много внимания
Futurista
Futurista
сегодня в 15:25
Попиарились медийщики и хорош...
Гость
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