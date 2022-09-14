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ЦСКА вырвал победу над «Уралом» в Кубке России

сегодня, 19:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

ЦСКА в рамках второго туре Кубка России вырвал победу над «Уралом» — 2:1.

Все голы были забиты в концовке матча. Новичок ЦСКА Виллиан отличился на 77-й минуте, Александр Юшин сравнял счёт на 86-й, а победу армейцам принес Милан Гайич на 93-й.

ЦСКА лидирует в группе (6 очков), «Урал» на втором месте (3 очка).

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 21:20
Ну по этому Обляков и играет в кубке, а не в основе...
По игре Гаич понравился, но слишком много брал на себя, партнёров вообще не видел, хотя тут конечно и партнеры были не очень...

З.Ы. Защита была практически основная и умудрились пропустить, не хорошо... Но радует Вилиан, очень качественный футболист...
makkie
makkie
сегодня в 20:59
Эх, Ганчаренко, и тут не сдюжил.
Ну хоть руку Федотову пожал или как обычно?)
oFANATo
oFANATo ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 20:44, ред.
В каком смысле у ЦСКА нет своих игроков одни легионеры?
У ЦСКА играли кроме легионеров ещё и - Обляков, Тороп, Кучаев, Дивеев, Заболотный, Мухин, Яковлев, Ермаков
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:06
У ЦСКА своих игроков вообще нет ?
Одни легионеры !
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:55, ред.
Доп. время имел в виду добавленное судьёй к основному времени 2-го тайма)...

oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:53, ред.
Нет доп. времени до гола в кубке.....После игры если ничья пробивают серию пенальти.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:51
Молодцы.....с победой ЦСКА..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:49
Трудовая , тяжелая победа армейцев. напрягает игра Облякова , особенно в обороне. Взял мяч в углу на своей половине, ну вынеси просто если своих не видишь. Так нет же , выкладывает мяч прямо на грудь соперника , соперник заработал угловой в итоге. Он просто в обороне тыркает мяч куда попало при малейшем на него прессинге. Яковлев, Ермаков, Гайч без поддержки мастеров все же пока слабовато выглядят.
Хорошо что победили в основное время. Нет уверенности , что Тороп выиграл бы серию пенальти, опыта маловато.
ЦСКА с победой , Уралу исправлять ситуацию.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:45
Не смотрел...доп. время до гола играли наверное)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:34, ред.
Респект ВВФ, сработали замены, Урал играл хорошо, но ЦСКА был в концовке удачливее. С победой !!!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:33
Везунчики.Но резерва немного.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:30, ред.
Даешь финал кубка ЦСКА - Ростов!!! Армейцев с победой!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:27
И действительно, вырвал Победу .
С ПОБЕДОЙ ЦСКА !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:26
Сложная и заслуженная победа, всех армейцев с победой!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:26
Просто повезло, везёт сильнейшему.
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