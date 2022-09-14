ЦСКА вырвал победу над «Уралом» в Кубке России

ЦСКА в рамках второго туре Кубка России вырвал победу над «Уралом» — 2:1.
Все голы были забиты в концовке матча. Новичок ЦСКА Виллиан отличился на 77-й минуте, Александр Юшин сравнял счёт на 86-й, а победу армейцам принес Милан Гайич на 93-й.
ЦСКА лидирует в группе (6 очков), «Урал» на втором месте (3 очка).
Хорошо что победили в основное время. Нет уверенности , что Тороп выиграл бы серию пенальти, опыта маловато.
ЦСКА с победой , Уралу исправлять ситуацию.
Хорошо что победили в основное время. Нет уверенности , что Тороп выиграл бы серию пенальти, опыта маловато.
ЦСКА с победой , Уралу исправлять ситуацию.