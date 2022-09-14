ЦСКА вырвал победу над «Уралом» в Кубке России

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сегодня, 19:25

ЦСКА в рамках второго туре Кубка России вырвал победу над «Уралом» — 2:1.

Все голы были забиты в концовке матча. Новичок ЦСКА Виллиан отличился на 77-й минуте, Александр Юшин сравнял счёт на 86-й, а победу армейцам принес Милан Гайич на 93-й.