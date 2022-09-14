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«Локомотив» обыграл «Краснодар» в серии пенальти в Кубке России

сегодня, 17:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в серии пенальти (2:2, 3:1 по пенальти) в матче группового этапа Кубка России.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. На 11-й минуте защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов сравнял счёт. На 20-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба вывел свою команду вперёд, однако на 57-й минуте полузащитник «Локомотива» Джирано Керк сравнял счёт.

Игра перешла в серию пенальти, где удачливее оказался «Локомотив». Вратарь «железнодорожников» Даниил Худяков отразил удары Егора Сорокина и Ильзата Ахметова, а Никита Кривцов пробил выше ворот.

В прошлом матче Кубка России «Локомотив» проиграл «Пари НН» (0:2), а «Краснодар» обыграл «Химки» (2:0).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:27
Несколько неожиданно,хотя второй тайм не видел.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:18
Думал , что быки дожмут.....не дожали.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:04
Немцы решили взять реванш !
Паровозов
Паровозов
сегодня в 17:57
Пацаны начали в футбол играть, а для спартака одной самоотдачи не достаточно, скорее всего сольем но хочется ошибаться.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 17:47
Сделали они.
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
сегодня в 17:39
Кривцов на 100% оправдывает свою фамилию.
протон
протон
сегодня в 17:35
Первый тайм - зачёт, второй - кошмар. Ахметов и Сорокин - вредители. Серию пенальти проиграли уже заранее, заменив пенальтистов.
Ничего страшного не случилось, но Сторожуку надо всерьёз задуматься, зачем некоторые пассажиры команде. Не сомневаюсь, что Сухорученко и Кокоев ничем не хуже Сорокина с Ахметовым, а скорее всего однозначно лучше
makkie
makkie
сегодня в 17:20
Сафонов вообще разучился пенальти отбивать. А Худяков молодец!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 17:19
В последнее время победы Локо носят эпизодический характер. Радоваться или нечему, или преждевременно.
Гансов в топку! Трибуны скандировали за увольнение всех их из клуба. Пора бы и прислушаться!)
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:18
Интересный матч
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:17
Увидел улыбку Худякова, вспомнил, как Ростов, с улыбкой, обыгрывал в еврокубках соперников. Вот так и надо. Не тупая улыбка, а уверенная в себе. Хотя пенки были пробиты слабо игроками Краснодара.
С победой Локо! Краснодар неплохо играл вел в счёте. Обидный проигрыш.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:09
Сафонову не место в сборной, из-за него проиграли быки, которые были лучше Локо, получше
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