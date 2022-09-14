«Локомотив» обыграл «Краснодар» в серии пенальти в Кубке России

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в серии пенальти (2:2, 3:1 по пенальти) в матче группового этапа Кубка России.
На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. На 11-й минуте защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов сравнял счёт. На 20-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба вывел свою команду вперёд, однако на 57-й минуте полузащитник «Локомотива» Джирано Керк сравнял счёт.
Игра перешла в серию пенальти, где удачливее оказался «Локомотив». Вратарь «железнодорожников» Даниил Худяков отразил удары Егора Сорокина и Ильзата Ахметова, а Никита Кривцов пробил выше ворот.
В прошлом матче Кубка России «Локомотив» проиграл «Пари НН» (0:2), а «Краснодар» обыграл «Химки» (2:0).
Ничего страшного не случилось, но Сторожуку надо всерьёз задуматься, зачем некоторые пассажиры команде. Не сомневаюсь, что Сухорученко и Кокоев ничем не хуже Сорокина с Ахметовым, а скорее всего однозначно лучше
Ничего страшного не случилось, но Сторожуку надо всерьёз задуматься, зачем некоторые пассажиры команде. Не сомневаюсь, что Сухорученко и Кокоев ничем не хуже Сорокина с Ахметовым, а скорее всего однозначно лучше
Гансов в топку! Трибуны скандировали за увольнение всех их из клуба. Пора бы и прислушаться!)
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Гансов в топку! Трибуны скандировали за увольнение всех их из клуба. Пора бы и прислушаться!)
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
С победой Локо! Краснодар неплохо играл вел в счёте. Обидный проигрыш.
С победой Локо! Краснодар неплохо играл вел в счёте. Обидный проигрыш.