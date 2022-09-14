«Локомотив» обыграл «Краснодар» в серии пенальти в Кубке России

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сегодня, 17:07

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в серии пенальти (2:2, 3:1 по пенальти) в матче группового этапа Кубка России.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. На 11-й минуте защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов сравнял счёт. На 20-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба вывел свою команду вперёд, однако на 57-й минуте полузащитник «Локомотива» Джирано Керк сравнял счёт.

Игра перешла в серию пенальти, где удачливее оказался «Локомотив». Вратарь «железнодорожников» Даниил Худяков отразил удары Егора Сорокина и Ильзата Ахметова, а Никита Кривцов пробил выше ворот.

В прошлом матче Кубка России «Локомотив» проиграл «Пари НН» (0:2), а «Краснодар» обыграл «Химки» (2:0).