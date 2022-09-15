Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий после матча с дортмундской «Боруссией».

«Боруссия» — необыкновенная команда. Мы об этом знали. А вот сами сегодня были недостаточно хороши.

Я почти уверен в том, что при нашей игре в первом тайме у Джона Стоунза не хватило бы смелости на такой удар, но у нас появились импульс и игровой ритм. Это было необыкновенно — я очень за него рад.

В последнее время для нас стали привычными волевые победы. Мне это не нравится. Сегодня мы включали в игре не ту передачу. Не было агрессии — пассивность. Когда мы сменили ритм, то изменилась скорость игры, мы забили два превосходных гола.