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Гвардиола: «„Боруссия“ Д - необыкновенная команда»

сегодня, 07:43
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча с дортмундской «Боруссией».

«Боруссия» — необыкновенная команда. Мы об этом знали. А вот сами сегодня были недостаточно хороши.

Я почти уверен в том, что при нашей игре в первом тайме у Джона Стоунза не хватило бы смелости на такой удар, но у нас появились импульс и игровой ритм. Это было необыкновенно — я очень за него рад.

В последнее время для нас стали привычными волевые победы. Мне это не нравится. Сегодня мы включали в игре не ту передачу. Не было агрессии — пассивность. Когда мы сменили ритм, то изменилась скорость игры, мы забили два превосходных гола.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:46
Повезло . Отскочили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:45
Боруссия сильная команда,но куда ей до Ман Сити!
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