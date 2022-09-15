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Анчелотти: «Самое важное, что нам удалось надёжно сыграть в обороне»

сегодня, 07:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о победе над «Лейпцигом».

Это хорошая победа, даже если нам пришлось немного помучиться в первом тайме. Самое важное, что нам удалось надежно сыграть в обороне. Мы играли немного медленно, поэтому после перерыва стали действовать энергичнее. Вальверде в отличной форме. Наконец-то он стал активно действовать в штрафной соперника. Он демонстрирует все свои качества, и это не только скорость, у него большой талант к завершению атак и хорошее позиционное чутье.

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