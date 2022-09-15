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Аллегри: «Мы всё ещё можем выйти из группы»

сегодня, 07:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча с «Бенфикой».

Я ни в чем не виню парней. У нас были хорошие 20 минут, когда мы могли бы вести со счетом 2:0, но после их второго гола игра была закончена. Мы потеряли равновесие, у нас не было сил играть, а они могли забить еще больше. К сожалению, нам не хватает многих игроков... Для нас это самый трудный момент в Лиге чемпионов. Это впервые за десять лет, когда подобное поражение в первых двух матчах случилось с нами. Лига чемпионов — сложный турнир, но мы все еще можем выйти из группы.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:22
Ты ещё здесь ???(((
BagioR
BagioR
сегодня в 08:17, ред.
У нас были хорошие 20мин....первые 15мин...
Вы обязаны работать 90мин. Всем давно понятно что Макс старается что бы команда забила в первые 15 мин а потом закрыться в автобусе. Нахер такой тренер для топ клуба? Даже посмотреть во время матча на Макса. Он орет на команду если те идут в атаку жестами показывая что надо сидеть у себя в штрафной. Трус и все с этим понятно. Его любимый счет 0-0. Главное мы не пропустили говорит он и безумно счастлив. Хотя играли с каким нибудь фрозиноне или асколи. При нем игроки деградируют. Неужели руководство не видит?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 07:38
Ювентус застрял в 2010 году, показывает сиармодный футбол. Интернсных кретивных игроков нет, движенмя командного нет. Все уже прогрессировали, эти все со своим Алегри в 2010 застряли что хотят не прнятно
Гость
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