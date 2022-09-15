Аллегри: «Мы всё ещё можем выйти из группы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча с «Бенфикой».
Я ни в чем не виню парней. У нас были хорошие 20 минут, когда мы могли бы вести со счетом 2:0, но после их второго гола игра была закончена. Мы потеряли равновесие, у нас не было сил играть, а они могли забить еще больше. К сожалению, нам не хватает многих игроков... Для нас это самый трудный момент в Лиге чемпионов. Это впервые за десять лет, когда подобное поражение в первых двух матчах случилось с нами. Лига чемпионов — сложный турнир, но мы все еще можем выйти из группы.
Вы обязаны работать 90мин. Всем давно понятно что Макс старается что бы команда забила в первые 15 мин а потом закрыться в автобусе. Нахер такой тренер для топ клуба? Даже посмотреть во время матча на Макса. Он орет на команду если те идут в атаку жестами показывая что надо сидеть у себя в штрафной. Трус и все с этим понятно. Его любимый счет 0-0. Главное мы не пропустили говорит он и безумно счастлив. Хотя играли с каким нибудь фрозиноне или асколи. При нем игроки деградируют. Неужели руководство не видит?
Вы обязаны работать 90мин. Всем давно понятно что Макс старается что бы команда забила в первые 15 мин а потом закрыться в автобусе. Нахер такой тренер для топ клуба? Даже посмотреть во время матча на Макса. Он орет на команду если те идут в атаку жестами показывая что надо сидеть у себя в штрафной. Трус и все с этим понятно. Его любимый счет 0-0. Главное мы не пропустили говорит он и безумно счастлив. Хотя играли с каким нибудь фрозиноне или асколи. При нем игроки деградируют. Неужели руководство не видит?