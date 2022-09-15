«Как будто камень с души упал». Ежов — о вызове в сборную

Полузащитник «Крыльев Советов» поделился восторгом от вызова в сборную России.

Пришел с тренировки и увидел много пропущенных от жены. Сразу набрал ее, а она говорит: «Тебя в сборную вызвали!» Как только узнал, то безумно обрадовался. Отлегло. Как будто камень с души упал. Про себя сейчас думаю: «Ну наконец-то! Случилось!» Безумно счастлив!

Не расстраивает ли то, что попал в финальную заявку во время отстранения сборной от международных турниров? Конечно, нет. Буду новичком в этой команде. Мне надо еще заслужить свое место и показать, что достоин вызова в сборную. Для меня нет разницы, какой матч. Понятно, что мы ждем, чтобы сборная вернулась на международную арену, но для таких новичков, как я, сейчас и предоставлена возможность показать свои способности, конкурировать с другими ребятами и быть достойным национальной сборной.