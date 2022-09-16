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Каррера о победе «Спартака» над «Факелом»: «Отличная реакция на поражения»

сегодня, 12:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

Безусловно, разгромная победа «Спартака» над «Факелом» в Кубке России — это отличная реакция команды на два поражения подряд в чемпионате. Думаю, этот результат поможет команде реабилитироваться после неудачных игр и хорошо повлияет на психологическое состояние футболистов. Желаю «Спартаку» удачи и побед.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:44
Разные турниры,реакция на которые не идентична.Ждём для сравнения игру следующего тура,а ещё точнее-двух.Там ждут испытания.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:15
Ну если так радоваться, то места с 8-го по 10-е место самое оно для Спартака
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:01, ред.
Реабилитация по-спартаковски.

Проиграть два матча принципиальным соперникам, особенно Зениту дома, после чемпионских высказывании, а потом выиграть матч кубка, где вылететь практически невозможно, да ещё и у соперника который одной ногой уже в ФНЛ.

Ну всё, реабилитировались, красавцы. Теперь впору опять о возрождении великого Спартака начать говорить, и о чемпионстве.

Ну хоть бы после таких матчей помалкивали что ли.
ymt2pn93325r
ymt2pn93325r
сегодня в 12:49
Факел из второй восьмерки, тут лидер спартак.
Гость
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