Каррера о победе «Спартака» над «Факелом»: «Отличная реакция на поражения»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.
Безусловно, разгромная победа «Спартака» над «Факелом» в Кубке России — это отличная реакция команды на два поражения подряд в чемпионате. Думаю, этот результат поможет команде реабилитироваться после неудачных игр и хорошо повлияет на психологическое состояние футболистов. Желаю «Спартаку» удачи и побед.
Проиграть два матча принципиальным соперникам, особенно Зениту дома, после чемпионских высказывании, а потом выиграть матч кубка, где вылететь практически невозможно, да ещё и у соперника который одной ногой уже в ФНЛ.
Ну всё, реабилитировались, красавцы. Теперь впору опять о возрождении великого Спартака начать говорить, и о чемпионстве.
Ну хоть бы после таких матчей помалкивали что ли.
Проиграть два матча принципиальным соперникам, особенно Зениту дома, после чемпионских высказывании, а потом выиграть матч кубка, где вылететь практически невозможно, да ещё и у соперника который одной ногой уже в ФНЛ.
Ну всё, реабилитировались, красавцы. Теперь впору опять о возрождении великого Спартака начать говорить, и о чемпионстве.
Ну хоть бы после таких матчей помалкивали что ли.