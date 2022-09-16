Каррера о победе «Спартака» над «Факелом»: «Отличная реакция на поражения»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

Безусловно, разгромная победа «Спартака» над «Факелом» в Кубке России — это отличная реакция команды на два поражения подряд в чемпионате. Думаю, этот результат поможет команде реабилитироваться после неудачных игр и хорошо повлияет на психологическое состояние футболистов. Желаю «Спартаку» удачи и побед.