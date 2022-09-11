Симеоне повторил рекорд Арагонеса по играм во главе «Атлетико» в Ла Лиге

«Атлетико» разгромил «Сельту» (4:1) в 5-м туре чемпионата Испании.
Диего Симеоне вышел на первое место в истории «индейцев», догнав Луиса Арагонеса.
Симеоне провел 407-й матч на посту главного тренера мадридского клуба, который тренирует «Атлетико» с 2011 года.
Симеоне, безусловно, в свое время сыграл очень важную роль и вывел клуб в элиту мирового футбола хотя бы своим мегаавтобусом, но уже лет пять "Атлетико" даже при супертрансферах даже в Ла Лиге не показывает топ игры, а из ЛЧ просто вылетает рано.
Имхо у Диего как с Венгером - был топ-тренер, но надломился из-за Кроенке и подписывал космические контракты с середняком Уолкоттом, покупал Пересов и Черных Властелинов, Мустафи и т.п. сбитых летчиков, в основу наигрывал Айвоби безалтернативно и т.п., всё это шло только в тупик. И неумение Диего играть в любой футбол, кроме автобуса, тоже тупик.
Симеоне, безусловно, в свое время сыграл очень важную роль и вывел клуб в элиту мирового футбола хотя бы своим мегаавтобусом, но уже лет пять "Атлетико" даже при супертрансферах даже в Ла Лиге не показывает топ игры, а из ЛЧ просто вылетает рано.
Имхо у Диего как с Венгером - был топ-тренер, но надломился из-за Кроенке и подписывал космические контракты с середняком Уолкоттом, покупал Пересов и Черных Властелинов, Мустафи и т.п. сбитых летчиков, в основу наигрывал Айвоби безалтернативно и т.п., всё это шло только в тупик. И неумение Диего играть в любой футбол, кроме автобуса, тоже тупик.