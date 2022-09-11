Симеоне повторил рекорд Арагонеса по играм во главе «Атлетико» в Ла Лиге

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сегодня, 11:26

«Атлетико» разгромил «Сельту» (4:1) в 5-м туре чемпионата Испании.

вышел на первое место в истории «индейцев», догнав Луиса Арагонеса.

Симеоне провел 407-й матч на посту главного тренера мадридского клуба, который тренирует «Атлетико» с 2011 года.