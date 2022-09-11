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Симеоне повторил рекорд Арагонеса по играм во главе «Атлетико» в Ла Лиге

сегодня, 11:26

«Атлетико» разгромил «Сельту» (4:1) в 5-м туре чемпионата Испании.

Диего Симеоне вышел на первое место в истории «индейцев», догнав Луиса Арагонеса.
Симеоне провел 407-й матч на посту главного тренера мадридского клуба, который тренирует «Атлетико» с 2011 года.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:15
Золотой век наступил с приходом китайских хозяев, которые липовые трансферы проворачивали типа продажи всяких Карраско за 70 миллионов в "Дялянь Инфань", свой второй клуб)

Симеоне, безусловно, в свое время сыграл очень важную роль и вывел клуб в элиту мирового футбола хотя бы своим мегаавтобусом, но уже лет пять "Атлетико" даже при супертрансферах даже в Ла Лиге не показывает топ игры, а из ЛЧ просто вылетает рано.

Имхо у Диего как с Венгером - был топ-тренер, но надломился из-за Кроенке и подписывал космические контракты с середняком Уолкоттом, покупал Пересов и Черных Властелинов, Мустафи и т.п. сбитых летчиков, в основу наигрывал Айвоби безалтернативно и т.п., всё это шло только в тупик. И неумение Диего играть в любой футбол, кроме автобуса, тоже тупик.
протон
протон
сегодня в 12:19
Атлетико Симеоне топище два финала ЛЧ два кубка ЛЕ две Ла Лиги , и постоянный участник поздних стадий еврокубков
Легенда, чего уж там. Сейчас наверное мало кто помнит, каким шлаком было Атлетико до него, то вылетая в пердив, то 0-6 проигрывая барсе, то лет 15 не способное выиграть у Реала.
Для Испании столь долгое пребывание на тренерском посту, вообще редчайшее явление.
Золотой век для Атлетико наступил с приходом Симеоне. Хочется, чтоб он всегда их тренировал.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:30
С чем Диего я и поздравляю!... удачи в дальнейшем!
Гость
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