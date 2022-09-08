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Игрок «Брайтона» Лаллана будет готовить команду к следующему матчу

вчера, 21:32

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана будет исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время, так как Грэм Поттер ушёл в «Челси»

34-летний игрок займется подготовкой команды к ближайшему матчу вместе с тренером молодежки Эндрю Крофтсом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:58
Казалось бы у Грэма Поттера судьба изменилась за несколько дней, но благодаря этому вектор событий Лаллана станет играюшим тренером, пускай и на один матч. Нечто нереальное для клуба, который играет в АПЛ.

Лаллана играл под руководством Почеттино, Роджерса, Клоппа и Поттера, неплохая коллекция как ни крути)надеюсь и тренером он будет таким же ярким, с нестандартным стилем, каким он является игроком
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:49
Вот это поворот для Адама
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:36
Может и получится.
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