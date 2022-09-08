Игрок «Брайтона» Лаллана будет готовить команду к следующему матчу

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вчера, 21:32

Полузащитник «Брайтона» будет исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время, так как ушёл в «Челси»

34-летний игрок займется подготовкой команды к ближайшему матчу вместе с тренером молодежки Эндрю Крофтсом.