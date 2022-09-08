Игрок «Брайтона» Лаллана будет готовить команду к следующему матчу

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана будет исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время, так как Грэм Поттер ушёл в «Челси»
34-летний игрок займется подготовкой команды к ближайшему матчу вместе с тренером молодежки Эндрю Крофтсом.
Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана будет исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время, так как Грэм Поттер ушёл в «Челси»
34-летний игрок займется подготовкой команды к ближайшему матчу вместе с тренером молодежки Эндрю Крофтсом.
Лаллана играл под руководством Почеттино, Роджерса, Клоппа и Поттера, неплохая коллекция как ни крути)надеюсь и тренером он будет таким же ярким, с нестандартным стилем, каким он является игроком
Лаллана играл под руководством Почеттино, Роджерса, Клоппа и Поттера, неплохая коллекция как ни крути)надеюсь и тренером он будет таким же ярким, с нестандартным стилем, каким он является игроком