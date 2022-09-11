Над чемпионом мира издеваются. «Барселона» и «Атлетико» не уважают Гризманна

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вчера, 12:44

Француз в уникальном положении.

Юристы начудили, клубы идет в суд

Гризманн появляется на поле после шестидесятой минуты. Странная фишка сезона – результат юридического спора «Атлетико» и «Барселоны». Арендный контракт чемпиона мира с бывшим клубом можно было продлить на второй год, что клуб Симеоне успешно сделал. При этом в Испании раскопали детали сделки. Аренда была на год, продление – тоже на год, но для бонусной опции нужно, чтобы Гризманн отыграл более тайма в 50 % матчей.

Антуан в прошлом сезоне выходил в основе, сыграл 36 игр из 51. Забил всего восемь голов, но Симеоне оставил футболиста. Вернее, «Барселона» не предложила форварду, как и Депаю, альтернативу. Лапорта плохой продавец. Коутиньо отдали всего за 20 млн евро. Брейтуйэт и Пьянич ушли свободными агентами. Ленгле и Умтити в аренде, и вряд ли зарплату Самуэля тянет бедный «Лечче». Одни убытки на фоне колоссальных долгов «Барселоны».

Оклад Гризманна – причина конфликта. Каталонцы не могли летом вернуть человека, которому должны 21 млн евро в год, и так с трудом заявили Кунде и Левандовски. А «матрасники» внимательно прочитали арендный контракт и толкуют его по-своему. Раз надо сыграть больше тайма в 50 % матчей, то посчитают количество игр «Атлетико» за два сезона. И поединки, где Гризманн вышел на поле на полчаса, не считаются.

Прямой вопрос к юристам «Барселоны». Зачем составили такой контракт? И представители «Атлетико» не лучше. Вписали автоматический выкуп за 40 млн евро, хотя Гризманну за тридцать, а его форма в «Барселоне» огорчала. Теперь каталонцы идут в суд – требуют деньги за футболиста, чей контракт рассчитан до 2024-го года. А юристы «Атлетико» предложили суд, ведь знают, что Лапорта не может вернуть Гризманна из-за его зарплаты.

Напомним, что гений Бартомеу заплатил мадридцам 120 млн евро за немолодого второго форварда, который не похож на Вилью и Суареса, чтобы легко заиграть в «Барселоне» на острие. В арбитражном суде юристы «Атлетико» предложат 15 млн евро, а пока над футболистом издеваются.

Антуан удивляет профессионализмом

Впечатляет стоическая реакция Гризманна на неуважение. Взрослым мужиком, миллионером и чемпионом мира манипулируют. «Барселона» будет в суде настаивать, что «Атлетико» поступает неэтично. Поэтому всем в Мадриде нужно врать, будто не понимают, почему Гризманн ни разу не вышел с первых минут, а пять раз в Ла Лиге появлялся со скамейки. В Лиге чемпионов, где забил победный мяч «Порту», тоже начал игру на банке.

Гризманна сравнивали с маленьким принцем, но форвард как Питер Пэн. Хотя у Антуана есть социализация, дома жена и трое детей (все появились в один день, 8 апреля – чудеса медикаментозных родов по расписанию), его сложно назвать последовательным взрослым, который не инфантилен в жизни. Помощники Дешам гоняли Погба, Гризманна и компанию спать, ведь игроки сборной Франции рубились в видеоигры по ночам по ходу Евро-2020.

Швейцария наказала фаворита, первую сборную мира по потенциалу. А Гризманна наказали обстоятельства. Попал в кризисную «Барселону», теперь к проекту Хави не имеет ни малейшего отношения. И в «Атлетико» игрок как заложник. Даже без торгов француз мог проиграть конкуренцию Морате – форварду острия, и Фелишу с Корреа. А ведь есть еще Кунья. В «Атлетико» сомневались, что хватит стабильных людей для «3-5-2», в заявке 5 форвардов.

Зато Гризманн не ноет, как Марсьяль. В одном интервью Антони между строк объяснил, почему не стал вторым Анри. Его удивляло, что Ван Гал мог объяснять азы игры даже после дубля. Не нравилось, что Моуриньо предложил номер Гиггза, чтобы отдать девятку Ибрагимовичу. Разозлило, что Сульшер просил француза играть с травмой, но не говорил об этом прессе. Интересно, что мешало Антони объяснить прессе, что не бежит, поскольку травма мешает?

В одном разговоре у Марсьяля такой набор пищи для психиатра, что на его фоне Гризманн, которого считали ребенком, словно Пуйоль по взрослости. Антуан уважает Симеоне, Диего уважает форварда. Вместе пытаются помочь «Атлетико», хотя есть системный кризис – сбавила защита.

Лапорта и Сересо поступают некрасиво

Впереди чемпионат мира, на котором Гризманн мечтает об основе сборной Франции. У него были проблемы с интеграцией в схему с Бензема и Мбаппе, а теперь форвард еще и полные матчи не играет. Антуан не пример идеального атлета, отсутствие тонуса может сказаться на его физических показателях. Тогда Дешам выберет в основу других футболистов, тем более, у Франции три состава. Можно играть с двумя нападающими, можно использовать вингера.

Гризманн банально недобирает интересных минут на поле в «Атлетико», чтобы собрать голевую серию. Это Сульшеру было удобно выходить на замену, но таких футболистов в истории игры немного. Профессионал привык получать полтора часа, чтобы изучить чужую защиту и принести максимальную пользу в атаке. Антуан отреагировал на дикое требование адекватно, но вот Лапорта и Сересо поступают некрасиво, прямая вина двух президентов клубов.

Во-первых, «Барселона» и «Атлетико» настолько доходные организации, что вопрос о 40 миллионах евро могли закрыть переговорами. Во-вторых, теперь президент «матрасников» по совету юристов врет, что клуб не давал указание Симеоне выпускать нападающего на полчаса. Ну да, там совпало. А Диего сказал, что он «человек клуба». Тренер повторил рекорд Арагонеса, в «Атлетико» более десяти лет, а теперь должен унижаться.

Гризманн испортил отношения с фанатами, когда сначала публично отказался от перехода в «Барселону», а потом втихую изменил решение, но Антуан не последний человек в истории «Атлетико». Неуважение Сересо и Лапорта не смогли найти адекватный вариант решения вопроса без этого цирка с выходом на поле после шестидесятой минуты? Довели до суда. Глава Ла Лиги Тебас уверен, что арбитраж поставит точку, но ситуация очень некрасивая.

Два богатых клуба, которые разбрасывались деньгами направо и налево, не смогли найти компромиссную сумму, за которую «Атлетико» летом мог выкупить контракт француза и поставить точку в спорах. Если нападающий нужен мадридцам – платите, не нужен – расставайтесь. Футболист нашел бы новый клуб. Судьи в арбитраже поставят точку, а пока чемпион мира втянут в чужую глупую схему.