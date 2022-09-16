Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Вообще не знаю, кто такой Эшуорт»

вчера, 23:41

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не верит в целесообразность приглашения Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

Вообще не знаю, кто такой Эшуорт. Мне сказали, что он много-много лет назад где-то в «Ростове» был. Без понятия, в какой должности и что он там делал. Может, как турист… Исполнял обязанности спортивного директора? Может, как раз в то время, когда все тянулись в Россию. Сейчас даже не знаю, где он был в последнее время.

Сейчас в клубе новые владельцы, поэтому, скорее всего, подтянули среди знакомых. В шутку скажу, но такое ощущение, что в «Спартаке» с глобусом играют – людей привозят со всех стран. Я посчитал, по-моему, седьмая страна: швейцарцы, португальцы, испанцы, итальянцы — теперь вот англичанин.

Такое ощущение, что «Спартак» просто открывает новых людей: кто знал Абаскаля и Каттани? Может, в каких-то своих кругах знают, и всё. Я не удивлён. Говорю, с глобусом кто-то сидит, дома крутит его: «Ну, давай из Англии кого-то?», а ему отвечают: «Ну, давай!»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Выводы можно будет делать позже». Прудников — об Эшуорте в «Спартаке»
Сегодня, 00:39
Булыкин: «Работа Черчесова? Можно посмотреть по результатам»
Сегодня, 00:23
Нигматуллин: «Первым номером в сборной России, я считаю, является Сафонов»
Вчера, 22:21
Тихонов: «„Ростов“ великолепно проводит начало сезона»
Вчера, 21:45
Гаджиев считает, что Кокорин может вернуться в сборную России
Вчера, 21:27
Орлов: «Если Кассьерра захочет остаться в „Зените“ – ему надо переродиться»
Вчера, 20:35
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 00:34
У Мостового вместо головы глобус...
ABir
ABir
сегодня в 00:13
Если чего-то не заешь, то спрашивай, а не умничай. Плохо считать себя умнее многих других
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:52
Предлагаю назначить отставного царька российского футбола начальником СМЕРША ФК "Спартак". С неограниченными полномочиями по репрессиям.
протон
протон
вчера в 23:51
Да что ж такое-то?! Куда не ткни на глобусе - везде люди с соответствующей лицензией найдутся. У одного лишь Мостового её нема.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:48
пригласите уж царька
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 