Орлов: «Если Кассьерра захочет остаться в „Зените“ – ему надо переродиться»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался об уровне игры нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект – он их не понимает. Если захочет остаться в «Зените» – ему надо переродиться. В «Сочи» все играли на него, а здесь другой футбол. Тут нужно быть частью общекомандной атаки, он немного не успевает. Это большая проблема для Кассьерры и для «Зенита» – внедрить его в игру. Многое зависит от него самого. Время дают, но коэффициент полезного действия у него не высок.