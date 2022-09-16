Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орлов: «Если Кассьерра захочет остаться в „Зените“ – ему надо переродиться»

сегодня, 20:35

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался об уровне игры нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект – он их не понимает. Если захочет остаться в «Зените» – ему надо переродиться. В «Сочи» все играли на него, а здесь другой футбол. Тут нужно быть частью общекомандной атаки, он немного не успевает. Это большая проблема для Кассьерры и для «Зенита» – внедрить его в игру. Многое зависит от него самого. Время дают, но коэффициент полезного действия у него не высок.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нигматуллин: «Первым номером в сборной России, я считаю, является Сафонов»
Сегодня, 22:21
Тихонов: «„Ростов“ великолепно проводит начало сезона»
Сегодня, 21:45
Гаджиев считает, что Кокорин может вернуться в сборную России
Сегодня, 21:27
Червиченко: «Сомневаюсь, что Эшуорт способен вывести „Спартак“ из кризиса»
Сегодня, 20:24
Сильянов: «Сейчас моя главная цель — закрепиться в составе сборной»
Сегодня, 19:51
Осинькин: «Коваленко ещё надо развиваться, становиться лидером в Самаре»
Сегодня, 19:30
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:37
Не надо никому перерождаться...
С такой полузащитой Зенит и так идёт по графику "3 гола за матч"...
27 голов в 9-ти встречах...

Ещё не хватало чтоб и Касьерра колотить начал...
Пусть отдохнёт...до поры до времени....успеет наиграться...
112910415
112910415
сегодня в 22:35
Реинкарнация - дело непростое
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:21, ред.
)) Понятно. Однако в приватной беседе Геннадий Сергеевич был более радикален:

"У него голова, - как секалище!
В его жилах - м*о.ча, а не кровь!
Запихать бы его во вла**лище,
и переделать вновь!"
ABir
ABir
сегодня в 22:04
Зачем сорвали парня? От жадности похоже
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:29
"...положить бы его во 84е,и начать переделывать вновь"???
Futurista
Futurista
сегодня в 20:47
"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк"…
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ rx89xtmvjmpd (раскрыть)
сегодня в 20:43
ну так не за месяц это делается
David Young
David Young
сегодня в 20:42
Может быть дело в языковом барьере?
Capral
Capral
сегодня в 20:42
Может ему еще и перекраситься?
Futurista
Futurista
сегодня в 20:38, ред.
Очередной перл от Геннадия...как он это делает?)...
lotsman
lotsman
сегодня в 20:37
Если захочет переродится.
rx89xtmvjmpd
rx89xtmvjmpd
сегодня в 20:37
вот вам и класс Семака, взять взял а вписать не может...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 