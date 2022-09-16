Орлов: «Если Кассьерра захочет остаться в „Зените“ – ему надо переродиться»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался об уровне игры нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.
Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект – он их не понимает. Если захочет остаться в «Зените» – ему надо переродиться. В «Сочи» все играли на него, а здесь другой футбол. Тут нужно быть частью общекомандной атаки, он немного не успевает. Это большая проблема для Кассьерры и для «Зенита» – внедрить его в игру. Многое зависит от него самого. Время дают, но коэффициент полезного действия у него не высок.
С такой полузащитой Зенит и так идёт по графику "3 гола за матч"...
27 голов в 9-ти встречах...
Ещё не хватало чтоб и Касьерра колотить начал...
Пусть отдохнёт...до поры до времени....успеет наиграться...
С такой полузащитой Зенит и так идёт по графику "3 гола за матч"...
27 голов в 9-ти встречах...
Ещё не хватало чтоб и Касьерра колотить начал...
Пусть отдохнёт...до поры до времени....успеет наиграться...
"У него голова, - как секалище!
В его жилах - м*о.ча, а не кровь!
Запихать бы его во вла**лище,
и переделать вновь!"
"У него голова, - как секалище!
В его жилах - м*о.ча, а не кровь!
Запихать бы его во вла**лище,
и переделать вновь!"