Нигматуллин: «Первым номером в сборной России, я считаю, является Сафонов»

Экс-вратарь «Локомотива» поделился мнением о российских голкиперах.

Первым номером в сборной России, я считаю, является Матвей Сафонов, он себя проявляет достаточно ярко и надёжно в чемпионате России. Никита Хайкин неплохой голкипер, но его нельзя сравнивать по уровню мастерства и с потенциалом Сафонова.

Хайкину сейчас 27 лет, он в самом расцвете сил, но я не наблюдаю скачка в его карьере, чтобы он перешёл, допустим, в клуб Англии. А так, здорово, что вратарь с российскими корнями играет в еврокубках, приятно за ним следить. Желаю удачи.