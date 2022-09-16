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Нигматуллин: «Первым номером в сборной России, я считаю, является Сафонов»

сегодня, 22:21

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о российских голкиперах.

Первым номером в сборной России, я считаю, является Матвей Сафонов, он себя проявляет достаточно ярко и надёжно в чемпионате России. Никита Хайкин неплохой голкипер, но его нельзя сравнивать по уровню мастерства и с потенциалом Сафонова.

Хайкину сейчас 27 лет, он в самом расцвете сил, но я не наблюдаю скачка в его карьере, чтобы он перешёл, допустим, в клуб Англии. А так, здорово, что вратарь с российскими корнями играет в еврокубках, приятно за ним следить. Желаю удачи.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:11
В этой сборной первый номер тот,кто раньше срока помер.
Каждый может в ней играть,и ничем не рисковать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:30
Видели его недавно в Кубке, ужас ужасный
Гость
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