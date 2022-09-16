Тихонов: «„Ростов“ великолепно проводит начало сезона»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча «Ростова» и «Крыльев Советов» в рамках 10-го тура РПЛ .

«Крылья» сейчас на эмоциональном подъеме после кубковой победы над «Зенитом», но в то же время питерцы играли не основным составом. А «Ростов» великолепно проводит начало сезона, и сейчас многие аплодируют Валерию Карпину за его работу. Думаю, все-таки будет победа «Ростова», хотя «Крылья» играют достойно, команда умеет забивать, играть в атакующий футбол, но все же у южан лучше организация игры и более сбалансированный состав.