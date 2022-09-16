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Тихонов: «„Ростов“ великолепно проводит начало сезона»

сегодня, 21:45
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Ростова» и «Крыльев Советов» в рамках 10-го тура РПЛ.

«Крылья» сейчас на эмоциональном подъеме после кубковой победы над «Зенитом», но в то же время питерцы играли не основным составом. А «Ростов» великолепно проводит начало сезона, и сейчас многие аплодируют Валерию Карпину за его работу. Думаю, все-таки будет победа «Ростова», хотя «Крылья» играют достойно, команда умеет забивать, играть в атакующий футбол, но все же у южан лучше организация игры и более сбалансированный состав.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 22:52
Это понятно, Тихонов хочет на работу к Карпову в ассистенты
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:20
Карпин действительно проделывает огромную работу в Ростове и наглядно показывает свое тренерское мастерство! Состав у Ростова не самый сильный, но при этом выдают отличные результаты. Карпин не боится задействовать молодеж, а те в свою очередь отлично отрабатывают то время, которое Карпин выделяет им! В Ростове у Карпина большое доверие и ни кто не лезет в его работу. Думаю если бы в Спартаке оказали бы ему полное доверие, то он точно бы построил и там сильный коллектив и настоящую бойцовскую команду
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:16
Тонко подмечено.
ABir
ABir
сегодня в 22:13
Сможет ли Карпин замотивировать своих, как на Спартак
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:05
Ростов сейчас у любого может очки отнять, чего им и желаю в ближайшем матче.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:02
...и это тоже пройдёт.
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