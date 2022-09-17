«Выводы можно будет делать позже». Прудников — об Эшуорте в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» высказался о возможном назначении на пост спортивного директора «красно-белых» Пола Эшуорта.

Думаю, что выводы можно будет делать позже. Сказать о том, хорошо это или плохо, сейчас сложно. Даже в последние годы, когда кто‑то приходил в «Спартак», в принципе никто ничего толком об этом сказать не мог. Было сказано только негативное. Но потом тот же Тедеско выдал отрезок неплохой. Потом он ушел из «Спартака» и показал хороший результат в другой команде и в другом чемпионате, но затем был уже плохой отрезок. Поэтому‑то очень тяжело что‑то сказать об этом сегодня. Если будут приняты решения, которые принесут «Спартаку» пользу, то это будет отлично. Если же увидим то же самое, что и в последнее время (и это не только «Спартака» касается), когда были непонятные трансферы, то это плохо.