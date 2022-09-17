Булыкин: «Работа Черчесова? Можно посмотреть по результатам»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о текущем уровне игры венгерского «Ференцвароша» под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

Очень хорошо, что у «Ференцвароша» получилось обыграть «Монако» на чужом поле. Хоть венгры и не сильнее, но получилось добиться хорошего результата и приблизиться на шаг к мечте — к выходу из группы.

Футбол непредсказуем. Можно выиграть у лидера, а затем проиграть аутсайдеру. Важно не расслабляться и настраиваться на следующие матчи. Если один раз обыграют «Црвену Звезду», то задача фактически будет выполнена.

Работа Черчесова? Можно посмотреть по результатам. Да, не получилось выйти в Лигу чемпионов. Зато сейчас команда выступает в Лиге Европы. Для иностранных команд это солидная прибавка к бюджету. Думаю, пока все довольны, но хотят большего – добиться превосходных результатов, выйти из группы и пошуметь там.